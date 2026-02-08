Эту теорию отвергли 15 раз: как одна женщина переписала историю происхождения жизни

Сегодня это научный факт, прописанный в каждом учебнике биологии, но полвека назад идею Линн Маргулис считали научной ересью.

За свою долгую и выдающуюся карьеру биолог Линн Маргулис сделала несколько новаторских открытий, которые сегодня мы воспринимаем как общеизвестные факты. Например, она активно отстаивала "гипотезу Гайи" Джеймса Лавлока, согласно которой Земля саморегулируется для поддержания условий, необходимых для жизни.

Но, безусловно, самой значимой ее теорией стал симбиогенез, пишет Upworthy. И хотя поначалу эту идею списали со счетов как "странную" и "эстетически приятную, но неубедительную", в конечном итоге она восторжествовала и полностью переписала наши взгляды на само происхождение жизни.

Триумф "странной" идеи

В конце 1960-х годов Маргулис написала работу под названием "О происхождении митозирующих клеток", которая была весьма авангардной для того времени. В ней она выдвинула теорию: жизнь эволюционировала благодаря слиянию организмов, которые становились неразделимыми.

По сути, двигателем жизни является сотрудничество, а не конкуренция и доминирование. Это шло вразрез с дарвиновским принципом "выживания наиболее приспособленных", который в научных кругах считался непреложной истиной. Статью Маргулис отвергли в пятнадцати журналах, прежде чем её приняли в Journal of Theoretical Biology.

Однако время оказалось на стороне Маргулис. К концу 70-х и началу 80-х годов исследования доказали, что два основных строительных блока растений и животных – хлоропласты и митохондрии – когда-то были независимыми бактериями. Это закрепило тот факт, что на биологическом уровне для долголетия связь важнее автономии. Теперь это написано во всех учебниках, но без упоминания о том, через какие тернии пришлось пройти этой истине.

"Жена, а не ученый" - борьба с сексизмом

Хотя критика новых научных теорий – дело привычное, особенно если они полностью меняют устоявшуюся картину мира, многие отмечали, что ключевую роль в первоначальном неприятии идей Маргулис сыграл сексизм. Она сама не раз намекала, что в женщинах видели прежде всего матерей и жен, а уже потом – ученых.

Она вспоминала, что в браке с коллегой-ученым Карлом Саганом тот мог "спокойно закончить свою мысль", в то время как от неё ожидалось выполнение "всех обязанностей домохозяйки 1950-х годов: от мытья посуды до оплаты счетов".

Спорные взгляды на ВИЧ и 11 сентября

И все же у Маргулис были и другие спорные идеи, которые не имели ничего общего с ее полом. Наиболее известно ее неверие в то, что СПИД вызывается вирусом ВИЧ; вместо этого она считала причиной бактерию, вызывающую сифилис, несмотря на десятилетия исследований, доказывающих обратное. Этот взгляд расценивался как поддержка СПИД-диссидентства, что подрывало усилия по профилактике и лечению болезни. Позже она стала активным сторонником конспирологических теорий о терактах 11 сентября, предполагая причастность правительства к атакам на башни-близнецы.

Возможно, это одна из тех ситуаций, когда "нужно принимать хорошее вместе с плохим". Врожденный дух противоречия Маргулис подарил нам как эти необоснованные и даже вредные убеждения, так и совершенно новые парадигмы, изменившие наше понимание жизни.

И, по крайней мере, это высветило необходимость того, чтобы наука учитывала множество точек зрения для открытия истины. Кажется, жизнь – это всё-таки история об объединении.

