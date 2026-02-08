Курс доллара и евро 8 февраля: сколько стоит валюта в Украине сегодня

Уходящая неделя была наполнена событиями и целям рядом неоднозначных глобальных факторов. При этом украинский валютный рынок оставался в состоянии спокойствия.
Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украине в воскресенье, 8 февраля, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах: прием - 42,60-43,00 грн и продажа - 43,20-43,50 грн.
При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах: прием - 50,60-50,90 грн и продажа - 51,15-51,50 грн.
"Большинство обменников проработает со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек, а по евро - 20−40 копеек. При этом, оптовые обменники продолжат работать со спредом как по доллару, так и по евро - в пределах 15−20 копеек", - подытожил эксперт.
Курс доллара в Украине 9 февраля
Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,05 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,76 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.