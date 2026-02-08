Лазер помог ученым раскрыть рецепт раствора, которым Дарвин 'запечатал' коллекцию животных

Современные методы анализа позволили "прочитать" рецепт, не вскрывая образцы.

С 1831 по 1836 год знаменитый натуралист Чарльз Дарвин собирал коллекцию из образцов животного мира. Многие экземпляры сохранились целыми до сегодняшнего дня. Возможно, отметило издание IFL Science, именно благодаря секретному рецепту Дарвина для сохранения образцов. До сих пор не было возможности точно выяснить, в какой жидкости он хранил образцы.

Ведь нельзя взять и открыть банку, которую Дарвин запечатал 200 лет назад. Это риск потерять образец, испарение неизвестных веществ и загрязнение окружающей среды. Однако все же нужно знать, в чем хранится образец, поскольку это критически важная информация для мониторинга его состояния со временем.

Чтобы безопасно исследовать тайну особого рецепта Дарвина, ученые из Музея естественной истории в Лондоне попробовали новый подход. В исследовании, опубликованном в ACS Omega, они рассказали об изучении 46 образцов с помощью портативного метода лазерной спектроскопии под названием пространственно-смещенная рамановская спектроскопия (SORS).

Эта техника позволяет заглянуть сквозь стекло, чтобы определить химический состав жидкости с помощью лазера. Когда свет лазера отражается обратно, изменения длины волны могут дать исследователям подсказку о химических компонентах жидкости.

Оказалось, что млекопитающих и рептилий в эпоху Дарвина обычно фиксировали в формалине, а затем хранили в этаноле, популярном спирте, предотвращающем гниение. Беспозвоночные были более разнообразными, их хранили в формалине, буферных растворах и смесях, содержащих глицерин.

Новый подход к исследованию образцов оказался достаточно надежным, правильно определяя химический состав растворов в 80 процентах случаев. Он даже может выявить, какой тип стекла или пластика использовался для хранения образца. Это критически важный шаг для музейных коллекций. Ведь теперь можно анализировать банки с образцами, не нарушая их целостность.

Анализ условий хранения ценных образцов и понимание жидкости, в которой они хранятся, может иметь огромное значение для того, как музеи хранят коллекции на долгие годы для будущих исследований.

Подтверждение теории Дарвина

Напомним, что исследование окаменелости древнего предка птиц – археоптерикса – позволило выявить ранее неизвестные особенности. Оно показало черты, схожие с рептилиями и птицами, и подтвердило идеи Чарльза Дарвина об эволюции, показав, что птицы происходят от динозавров.

