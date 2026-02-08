Активность оккупантов на фронте снизилась: командир экипажа БПЛА объяснил, в чем причина

Активность российских оккупационных войск на фронте снизилась более чем вдвое. Такое заявление сделал командир экипажа БПЛА "Кара небесная", 4 Бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.
В эфире телеканала "Мы – Украина" он рассказал, что еще в прошлом месяце фиксировалось перемещение сотни россиян в сутки. Сейчас же речь идет о 30-40 солдатах оккупационной армии РФ.
По его словам, причина заключается, в частности, в морозах.
"Во-первых, очень резкое похолодание, и противник действительно несет большие потери даже от обморожений. И очень большое количество российских солдат жалуются на то, что они буквально замерзают насмерть", – пояснил Отченаш.
Кроме того, в последнее время враг понес очень большие потери, говорит военный:
"Мы знаем, что нашей бригадой было уничтожено более 3000 военнослужащих РФ за последние три месяца, а это буквально целая бригада россиян".
Война в Украине: важные новости
Россия планирует резко нарастить численность своих войск в направлении беспилотных систем в 2026 году. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, враг планирует привлечь еще 79 тысяч оккупантов, достигнув отметки в более 160 тысяч военных.
Между тем Институт изучения войны заявляет, что армия РФ планирует масштабное наступление этим летом. Аналитики прогнозируют, что оккупанты хотят наступать на юге и востоке Украины.