Активность оккупантов на фронте снизилась: командир экипажа БПЛА объяснил, в чем причина

Влияет на ситуацию и высокий уровень потерь в армии РФ, говорит Андрей Отченаш.

Активность российских оккупационных войск на фронте снизилась более чем вдвое. Такое заявление сделал командир экипажа БПЛА "Кара небесная", 4 Бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

В эфире телеканала "Мы – Украина" он рассказал, что еще в прошлом месяце фиксировалось перемещение сотни россиян в сутки. Сейчас же речь идет о 30-40 солдатах оккупационной армии РФ.

По его словам, причина заключается, в частности, в морозах.

"Во-первых, очень резкое похолодание, и противник действительно несет большие потери даже от обморожений. И очень большое количество российских солдат жалуются на то, что они буквально замерзают насмерть", – пояснил Отченаш.

Кроме того, в последнее время враг понес очень большие потери, говорит военный:

"Мы знаем, что нашей бригадой было уничтожено более 3000 военнослужащих РФ за последние три месяца, а это буквально целая бригада россиян".

Россия планирует резко нарастить численность своих войск в направлении беспилотных систем в 2026 году. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, враг планирует привлечь еще 79 тысяч оккупантов, достигнув отметки в более 160 тысяч военных.

Между тем Институт изучения войны заявляет, что армия РФ планирует масштабное наступление этим летом. Аналитики прогнозируют, что оккупанты хотят наступать на юге и востоке Украины.

