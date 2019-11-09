Демократы планируют завершить расследование в деле об импичменте Трампу к Рождеству

Со следующей недели демократы начнут первые публичные телевизионные слушания с выступлениями трех карьерных дипломатов.

Демократы хотят завершить расследование относительно действий президента США Дональда Трампа к Рождеству, чтобы уже с 2020 года импичмент американскому лидеру рассмотрел Сенат.

Дело по устранению Трампа с поста переходит к следующей фазе – публичной, пишет The Hill.

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Следователи в Конгрессе завершили последние 15 допросов бывших и действующих чиновников администрации Трампа. На этой неделе они начали публиковать тысячи страниц стенограмм их показаний.

Со следующей недели демократы начнут первые публичные телевизионные слушания с выступлениями трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп вместе со своим юристом Джулиани нагло требовали от Украины «услуга за услугу».

Следователи считают, что хоть это и сложный график, но его можно выполнить.

«Я считаю, опять же без спешки и без затяжек, что Палата к Рождеству должна разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах и провести всеобщее голосование», – сообщил член Разведывательного комитета Дневные Хек.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.