Намек на похолодание: 8 февраля погода в Украине начнет меняться

Сегодня днем, 8 февраля, в Украине все еще будет потепление, однако ближе к вечеру с севера к нам начнет заходить новая волна похолодания. В течение суток местами по стране пройдут осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, только на юге страны будет преимущественно сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины столбики термометров покажут -3°...+1°, на Закарпатье воздух прогреется до +5°. Ожидается снег с дождем. Вечером в Волынской и Ривненской областях похолодает до -6°...-8°.

На севере Украины сегодня будет пасмурно и пройдет небольшой снег. Во второй половине дня тут начнет холодать - столбики термометров покажут -6°...-8°.

На востоке страны сегодня ожидается дождь со снегом, местами замерзающий дождь, а столбики термометров покажут от -4° до +1°.

В центральной части страны осадки будут местами. Температура ожидается в пределах -6°...0°.

На юге Украины сегодня тоже станет свежее, 0°...-2°. Ожидается дождь со снегом. В Крыму задержится приятное тепло до +7° и тоже будут осадки.

8 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

8 февраля - святого великомученика Теодора Стратилата. По приметам, если в этот день холодно, то март будет теплым.

