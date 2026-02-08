Потеря Starlink и погодные условия значительно снижают активность армии РФ на севере, - ВСУ

По словам Виктора Трегубова, у россиян пока нет альтернативы Starlink.

Армия РФ продолжает давить вдоль северной границы Украины, но без существенных прорывов и ощутимых результатов из-за нарушения работы спутниковой связи Starlink. Об этом рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

"У них в эти дни возникла проблема с управлением войсками после отключения Starlink, поэтому интенсивность несколько снизилась, потому что россиянам каким-то образом еще нужно преодолеть проблему с радиосвязью", - отметил он.

По словам Трегубова, погода также не способствует наступательным операциям врага.

Если говорить об альтернативе Starlink, то оккупанты пытались ее найти.

"Они пытались запустить свою, не получилось. Есть китайская, но она еще не готова к использованию. На фоне Starlink этот образец, скорее всего, является проектом или прототипом, чем чем-то готовым к реальному применению. Поэтому фактически альтернативы у россиян нет", - добавил спикер.

Он сказал, что отсутствие Starlink значительно ограничило возможности врага применить свою базовую тактику, а именно действия малых штурмовых групп под прикрытием беспилотников.

Ранее спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что враг рвется к высотам Степногирска на Запорожском направлении. По его словам, в январе на Гуляйпольском направлении произошло более тысячи боевых столкновений, и в феврале интенсивность не снижается.

"Степногирск - это высоты, с которых в случае оккупации враг сможет интенсивнее бить по окрестностям непосредственно города Запорожья. Однако это не означает, что сегодня россияне обладают тем ресурсом, чтобы полноценно наступать на Запорожье. Очевидно, что все усилия все равно сосредоточены на Славянско-Краматорской агломерации", - подчеркнул Братчук.

Также он рассказал, что сейчас происходит в Донецкой области. Спикер отметил, что россияне не оставляют попыток вытеснить Силы обороны Украины с позиций в Покровско-Мирноградской агломерации.

