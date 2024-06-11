Меру наказания ему должны назначить несколько позже.

Хантер Байден - сын действующего президента США - по решению суда присяжных штата Делавэр был признан виновным в нарушении федеральных законов о владении оружием. Как пишет Financial Times, это первый случай в истории США, когда сын или дочь президента был осужден за совершение преступления.

"Вердикт был вынесен после недельного судебного разбирательства, которое раскрыло агонию и дисфункцию семьи Байденов после того, как старший сын президента и политический наследник Бо умер от рака мозга в 2015 году, и то, как эта трагедия вызвала ряд маловероятных событий с участием пистолета", - пишет издание.

Во время слушаний раскрылась информация о романтических отношениях Хантера со вдовой его умершего брата и об их борьбе с зависимостью от наркотиков.

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Обвинение против Хантера заключалось в том, что он солгал об употреблении наркотиков, когда 12 октября 2018 года покупал револьвер Colt Cobra. Таким образом он нарушил федеральное законодательство об оружии, ведь на суде было доказано, что Хантер таки употреблял наркотики, чему нашлось много свидетельств.

Как отмечает FT, это дело стало главной политической болью для Белого дома на фоне вялой избирательной кампании Джо Байдена. Но беда в том, что на этом проблемы не закончились. В сентябре Хантер Байден должен предстать перед судом в Калифорнии по другому делу.

Президент Джо Байден выступил с публичными заявлениями в поддержку Хантера, но заверил, что не помилует сына.

Как пишет CNN, в теории Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс., однако максимальный срок считается маловероятным. Дата вынесения приговора еще не назначена.

Что известно о Хантере Байдене

Хантер Байден - младший из двух сыновей Джо Байдена от первого брака. Он родился в 1970 году и пошел в юридическое дело.

В отличие от своего старшего брата Бо, которого считали образцовым сыном влиятельного конгрессмена Джо Байдена, Хантер систематически попадал в скандалы и часто нарушал закон, чем создавал проблемы политической карьере отца.

Хантер фигурировал в расследовании дела в отношении кипрской компании Burisma, которая добывала газ в Украине. Сын будущего президента США входил в правление этой компании.

В 2019 году Дональд Трамп, который тогда был президентом США, пытался уговорить Владимира Зеленского возобновить давно закрытое расследование по делу Burisma, чтобы подорвать репутацию Байдена-старшего. Из-за этого против Трампа в США начали процедуру импичмента, которую не смогли довести до конца.

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