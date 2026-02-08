Гигиенические прокладки практически отсутствовали в СССР, и вот почему.

Гигиенические тампоны и прокладки, которые есть в сумочке любой современной леди, были небывалой роскошью для советских женщин. Старшее поколение помнит, что в Советском Союзе о таких предметах зачастую даже и не слышали.

То, как справлялись с месячными в СССР при отсутствии удобных средств, может поражать молодежь. Мы разобрались, почему жительницы Союза так и не застали прокладки в магазинах, и что использовали в качестве альтернативы.

Видео дня

Когда появились прокладки в мире

В том или ином виде женские средства гигиены существовали всегда - девушки использовали различные одноразовые подручные материалы или подкладывали в белье полотенца, которые стирали. Перед тем, как появились прокладки, были придуманы гигиенические пояса, куда закладывали ткань. Необходимость таких предметов возникла из-за того, что нижнее белье раньше неплотно прилегало к телу.

Первые одноразовые прокладки, похожие на современные, появились во время Первой Мировой войны. Медсестры, которые перевязывали раны солдат, заметили, что перевязочный материал - целлюкоттон - отлично впитывает кровь. Находчивые женщины придумали использовать его в гигиенических целях. Когда война закончилась, целлюкоттон стал невостребованным и его скупила компания Kotex для производства женских прокладок, которые использовали в комплекте с гигиеническим поясом.

Начиная примерно с 1960-ых годов средства гигиены уже были почти неотличимы от современных и массово использовали в западных странах. Однако до советских женщин изобретение дошло не сразу.

В каком году появились прокладки в СССР

В Советском Союзе прокладки практически отсутствовали как минимум до 80-ых годов. Лишь во времена Перестройки начали производиться так называемые "гигиенические пакеты", а в некоторых аптеках при большом везении можно было купить импортную продукцию.

Однако все эти средства были такими дефицитными, что большинство советских женщин никогда ими не пользовались. За гигиеническими предметами нужно было ехать в крупные города и доставать их "по блату". Популярности продукту не способствовало и то, сколько стоили прокладки в СССР. Покупать вату и марлю было в разы дешевле.

Таким образом, массовыми и доступными женские гигиенические средства стали в конце 90-ых годов, уже в независимой Украине.

Почему в СССР не было прокладок

Причина отсутствия в Союзе таких обычных средств гигиены, как прокладки, тампоны, туалетная бумага, подгузники и многое другое, состоит в ориентации экономики. СССР был авторитарным государством с упором на тяжелую и военную промышленность. Производство гигиенических предметов никогда не было в приоритете, а мощностей и сырья для их изготовления не хватало.

Есть еще одна причина того, почему в Советском Союзе не было прокладок. Дело в том, что тема менструации и интимной гигиены в целом считалась табуированной. Об этом не говорили в школах и зачастую даже в семьях. Дамы всячески скрывали факт существования критических дней, придумывая эвфемизмы для этого явления. Поэтому даже если бы прокладки изготовлялись, их открытая продажа и реклама могли бы вызвать возмущение общества.

Что использовали женщины в СССР вместо прокладок

Поскольку прокладок в советское время не было, женщинам приходилось выкручиваться самостоятельно. Во время менструации в белье закладывали ненужные ткани, простыни, тряпки, старую одежду. После критических дней такие лоскуты стирали, кипятили и хранили до следующего месяца.

Если женщинам удавалось достать бинты и вату (которые тоже были в дефиците), то они изготовляли ручные средства гигиены. В таких ситуациях то, что было вместо прокладок в СССР, напоминало длинные самодельные пояса. Внутрь нескольких слоев марли вшивали ватный наполнитель. Эти предметы также были многоразовыми и после использования стирались.

Вас также могут заинтересовать новости: