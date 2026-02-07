Настоящие защитники: названы 5 пород собак, которые были выведены для борьбы со львами

Эти породы могут жить в суровых условиях.

Собаки являются популярными домашними любимцами среди людей, ведь становятся для них настоящими друзьями. Однако, как пишет Always Pets, некоторые породы изначально были выведены для того, чтобы противостоять львам.

В регионах, где львы были опасны для людей или скота, людям нужны были животные, которые могли бы помочь противостоять им.

Поэтому издание назвало 5 пород, которые были созданы именно для этого.

Родезийский риджбек

Эта порода помогала охотникам утомлять львов безжалостным преследованием. Задачей этой породы было заставлять львов бежать, пока они не падали от истощения, поэтому именно скорость определяла его назначение.

Бурбуль

На отдаленных фермах Южной Африки бурбули были последней линией обороны между львами и скотом. Они стояли на своем, когда это было важно, и не ломались под давлением стресса.

Дого-аргентино

Эта порода была выведена из-за сурового ландшафта Аргентины и огромной добычи. Сначала их вывели для охоты на диких кабанов и пум, после чего их иногда испытывали на львах в заповедниках.

"Они не были самой громкой породой, но им это и не было нужно. Их выносливость, терпимость к боли и энергичность делали их неумолимыми", - рассказали в материале.

Бразильская фила

Несмотря на то, что львы не являются коренными обитателями Бразилии, фила была выведена для опасных встреч.

"Как сочетание силы мастифа и следовой способности бладгаунда, эта порода использовалась в колониальную эпоху для охоты, которая иногда включала импортированных хищников. Ее инстинкт держать и не отпускать делал ее надежным защитником в борьбе с агрессивными животными", - добавили в Always Pets.

Турецкий кангал

В восточной Турции хищники представляли реальную угрозу для пастухов. Поэтому кангалы помогали людям противостоять волкам и львам благодаря своей силе укуса.

