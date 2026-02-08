Враг рвется к высотам Степногорска: Братчук раскрыл планы россиян на Запорожском направлении

В январе на Гуляйпольском направлении произошло более тысячи боевых столкновений, отметил спикер УДА.

Российские оккупационные войска активизировали свои действия на Запорожском фронте. Враг определил этот участок фронта как один из своих приоритетов.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. В эфире телеканала FREEДОМ он отметил, что оккупанты перебросили подразделения своих Воздушно-десантных войск с Приднепровского направления для усиления давления вблизи Гуляйполя и Степногорска Запорожской области.

"Запорожский фронт остается очень активным. В январе на Гуляйпольском направлении произошло более тысячи боевых столкновений, и в феврале интенсивность не снижается. В самом Гуляйполе много серых зон, поскольку враг пытается охватить населенный пункт с севера и юга. Также россияне пытаются заходить в Степногорск, атаковать, в частности, по Каховскому водохранилищу, которое осталось без воды", – пояснил он.

По словам Братчука, россияне пытаются использовать его для того, чтобы инфильтрироваться и накапливаться.

Он отметил, что установление контроля над Степногорском является для врага стратегической целью. Причина заключается в географическом положении этого населенного пункта:

"Степногорск – это высоты, с которых в случае оккупации враг сможет интенсивнее бить по окрестностям непосредственно города Запорожье. Однако это не означает, что сегодня россияне обладают тем ресурсом, чтобы полноценно наступать на Запорожье. Очевидно, что все усилия все равно сосредоточены на Славянско-Краматорской агломерации".

Спикер УДА также рассказал, что враг увеличил применение авиации. Так, на Гуляйпольском направлении количество вражеских авиаударов выросло на 60%.

Война в Украине: ситуация на фронте

Сергей Братчук рассказал, что ситуация в Мирнограде Донецкой области ухудшилась. По его словам, оккупанты не оставляют попыток вытеснить Силы обороны Украины с позиций в Покровско-Мирноградской агломерации, ведь рассматривают ее как плацдарм для продвижения к Славянску и Краматорску.

Аналитики Института изучения войны говорят, что россияне планируют масштабное летнее наступление. ISW прогнозирует, что враг сосредоточится на направлении Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье.

