Он пообщался с пилотом, который сбил иранский беспилотник, приближавшийся к авианосцу USS Abraham Lincoln.

Специальный представитель США Стив Уиткофф высказался об американской решимости и "мире через силу" после визита на борт авианосца.

На странице в Х он отметил, что вместе с адмиралом Брэдом Купером и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером они встретились с моряками и морскими пехотинцами на борту авианосца USS Abraham Lincoln.

Уиткофф подчеркнул, что они "защищают нас и поддерживают послание президента Трампа о мире через силу".

Кроме того, отметил спецпредставитель, они поговорили с пилотом, который сбил иранский беспилотник, приближавшийся к авианосцу без четкого намерения.

"Гордимся тем, что стоим рядом с мужчинами и женщинами, которые защищают наши интересы, сдерживают наших противников и показывают миру, какой должна быть американская готовность и решимость, начеку каждый день", - написал Уиткофф.

США и Иран

Как сообщал УНИАН, ранее США обратились к своим гражданам, находящимся в Иране, с призывом как можно скорее выехать из страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Американская сторона также предупреждает, что авиакомпании продолжают отменять рейсы из страны и в нее, а также возможны длительные перебои с интернетом.

