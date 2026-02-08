ВСУ находятся в состоянии повышенной готовности из-за действий Беларуси на границе, - Forbes

Известно, что на протяжении всего вторжения РФ в Украину Беларусь помогала стране-агрессору.

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко призвал провести комплексную проверку боеготовности Вооруженных сил страны, чтобы убедиться, что армия соответствует стандартам. Как пишет Forbes, во время этой военной проверки белорусские военные участвовали в учениях с использованием дронов и средств РЭБ.

"Учитывая развитие событий в ходе текущих учений по боевой готовности, Лукашенко объявил, что операция продлится до весны. Белорусские резервисты также были призваны для участия в этих учениях", - подчеркнули в материале.

В то же время Украина заметила белорусскую проверку боевой готовности.

Как Беларусь помогает России в войне

Известно, что на протяжении всего периода полномасштабного вторжения РФ в Украину Лукашенко помогал российскому диктатору Владимиру Путину в войне. В феврале 2022 года Беларусь разрешила российским оккупантам наносить ракетные удары и атаки со своей территории на север Украины.

Российское оборонное оборудование и боеприпасы также транспортировались из Российской Федерации к ее солдатам, воюющим в Украине, по железнодорожным сетям через Беларусь. Кроме того, российские солдаты находились в белорусских казармах, а в какой-то момент члены российской частной военной компании "Вагнер Групп", финансируемой государством, также присутствовали в Беларуси", - напомнили в Forbes.

Однако впоследствии Россия уменьшила свое физическое присутствие в Беларуси. В то же время Лукашенко заявил Путину, что армия РФ и дальше может использовать Беларусь как базу для своих войск.

"Несмотря на готовность помогать России во время продолжающейся инвазии в Украину, Беларусь не использует собственные человеческие ресурсы в войне. С момента полномасштабной войны в феврале 2022 года Путин пытался убедить Лукашенко отправить белорусских солдат воевать в Украину. Однако Лукашенко отклонил просьбу Путина, заявив, что отправит белорусских солдат только в случае агрессии против своей страны", - отметили в издании.

Почему Лукашенко не отправляет свои войска в Украину

Белорусский президент не отправляет свои войска на войну, ведь понимает, что война непопулярна в его стране, где, согласно опросу Chatham House, большинство граждан Беларуси не поддерживают продолжающееся российское вторжение в Украину. Также респонденты выступили против отправки белорусских войск для участия в боевых действиях.

"Не только белорусские гражданские лица выступают против войны России в Украине. Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, несколько высокопоставленных офицеров и солдат уволились из белорусских вооруженных сил, выступив против решения своего правительства помочь России в войне. Некоторые из этих белорусских солдат даже покинули свою страну, чтобы присоединиться к добровольческим батальонам, которые помогают защищать Украину от России", - добавили в материале.

Что об этом говорят в Украине

Учитывая все эти события в Беларуси, украинские чиновники и ВСУ продолжают наблюдать за ситуацией. В частности, во время визита в Литву на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь продолжает зависеть от экономики, торговли и энергетики РФ, поэтому ситуация в стране стала "более опасной".

"Российские операторы реактивных дронов "Шахед" действуют против Украины с территории Беларуси. Ударные коммуникации и наведение России поддерживаются из Беларуси. Россия использует Беларусь как платформу для шантажа Европы и мира оружием "Орешник". Белорусская промышленность работает на войну России, а белорусские торговые связи помогают Путину покупать компоненты, необходимые для создания угрозы для всех нас в Европе", - заявил украинский лидер.

Глава государства имел в виду последнее развертывание Россией баллистических ракет средней дальности в Беларуси осенью 2025 года. Тогда Лукашенко уверял, что ракеты "Орешник" будут использоваться для обеспечения безопасности его страны.

В свою очередь, во время учений белорусских войск по боевой готовности государственные СМИ страны сообщили, что правительство Беларуси увеличит инвестиции в охрану границы с Украиной.

"В течение российского вторжения в Украину Лукашенко постоянно заявлял, что не отправит белорусских солдат в Украину и что его не принуждают к этому решению. Но поскольку белорусское правительство начало строительство нового военного полигона вблизи белорусско-украинской границы и устанавливает новые пограничные контрольно-пропускные пункты во время продолжающихся боевых учений, это заставило украинское правительство и Вооруженные силы Украины находиться в состоянии повышенной готовности", - отметили в Forbes.

Поэтому теперь вблизи белорусско-украинской границы царит атмосфера неопределенности. Независимо от того, что может произойти, украинские власти, вероятно, начнут принимать необходимые меры для защиты северной границы в ожидании атаки. В то же время Украина и ее союзники будут внимательно следить за ситуацией, чтобы увидеть, что будет дальше, подытожили в публикации.

Беларусь и Россия - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одно применение "Орешника" будет означать, что белорусов втянули в войну. По его словам, соответствующие сигналы, чтобы белорусы не втягивались в войну, переданы.

"Когда в первую ночь летели ракеты с территории Беларуси, потом Лукашенко везде говорил: "Я здесь не виноват, это были все россияне, у нас давно это оружие стояло, у нас давно расположена армия". Он не может сегодня говорить то же самое об ударных дронах, потому что такого оружия у него не было. И точно он не может сегодня говорить это об "Орешнике"", - предупредил глава государства.

В то же время в Институте изучения войны сообщили, что РФ хочет превратить Украину в "еще одну Беларусь". По оценке ISW, Россия де-факто аннексировала Беларусь, даже несмотря на то, что страна сохраняет свои границы и правительство.

