РФ нанесла удары по Днепропетровской и Запорожской областях: погиб человек, есть раненые

В результате атаки в Днепропетровской области был травмирован 10-летний ребенок.

Российские оккупанты после полуночи атаковали Днепровский район, в результате чего пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По словам чиновника, сейчас ребенок находится в больнице, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Кроме того, в результате удара были повреждены три частных дома.

Видео дня

"По Никопольщине россияне били из тяжелой артиллерии. Удары пришлись по райцентру, Покровской и Червоногригоровской общинам. Обошлось без раненых. Территории обследуют специалисты - выясняют последствия", - добавил Ганжа.

В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что в течение суток в результате обстрелов РФ Запорожского и Пологовского районов погиб один человек, еще восемь человек получили ранения.

Он отметил, что в целом поступило 67 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры в области.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 7 февраля Россия атаковала склады и логистический центр в Киевской области. Кроме того, в результате российской атаки в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля.

Также в тот день армия РФ обстреляла Ровенскую, Хмельницкую и Львовскую области. В частности, в Ровенской и Хмельницкой областях пострадали три человека.

В то же время Львовская область пережила массированный удар боевыми беспилотниками и ракетами. В результате в селе Старый Добротвор, предположительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом.

Вас также могут заинтересовать новости: