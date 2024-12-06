Договор о "гарантиях безопасности" между РФ и Беларусью, "единый рынок" электроэнергии, "снятие противоречий" в налоговой и таможенной сферах - общие слова, которые звучали сегодня на встрече Путина и Лукашенко.

В реальности можно констатировать, что тактика "похолодания" перед электоральной компанией 2025 года дала нужный Кремлю эффект.

В стремлении провести "беспроблемные выборы" Лукашенко начал сдавать позиции, по которым раньше упирался долго и жестко.

Москва спешит максимально завязать на себя Минск, понимая, что:

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Усиливающееся влияние Китая на события в Беларуси может привести к постепенному "утеканию" союзника к более мощному партеру. Тем более, есть пример Казахстана, президент которого все активнее демонстрирует Путину его место. После "выборов" Лукашенко вновь может попытаться пойти на контакт со странами ЕС и США. И, учитывая "фактор Трампа", отсутствие единой стратегии на беларуском направлении может даже быть успешным. Тогда к "китайскому балансиру" добавится "европейский". Лукашенко слишком любит власть. Поэтому демонстрация "холодного отношения" к его желанию компенсировать психологическую травму 2020 года может сработать. Главное - не перегнуть палку.

Кремль плавно подвел окружение Лукашенко к подписанию крайне опасных для Беларуси (как самостоятельного государства) документов. Судите сами:

Налоги. Экономика РФ имеет сырьевую основу. Беларуси - промышленную. Единые подходы к налогообложению при такой ситуации лишают одного из партнеров шансов на опережающее развитие. То есть, оставляют место "экономического придатка", который всегда будет более слаб, чем основной партнер.

Таможня - помним предыдущий пункт, а также транзитный статус Беларуси. Ну, и специфику таможенных льгот для резидентов СЭЗ и Технопарков. Последнее особенно важно, но для Беларуси. А не для РФ. То есть, дальнейшее движение в сторону координации таможенных режимов может привести к деконструкции базы, которая и обеспечивала хоть какое технологическое развитие страны.

Договор о "гарантиях безопасности". Тут важно смотреть, что внутри. Путин педалирует тему "ядерного оружия" и так называемого комплекса "Орешник". Это попытка демонстрации, что при любых вариантах развития ситуации в Беларуси, заинтересованные стороны вынуждены будут контактировать с Кремлем. При этом, естественно, даже если ЯО в Беларуси есть, и даже если разрекламированная Путиным ракета появится, контроль над применением будет в Москве и только в Москве. Почему? А потому что "Лукашенко слишком любит власть".

И это "двойной сигнал". С одной стороны, попытка демонстрации Пекину, что тот "не успевает" со своим входом в беларуские процессы. С другой - поднятие ставок перед странами Запада и, в первую очередь, США.

Демонстрация готовности расширять потенциальную зону нестабильности, если (и тут вспоминаем недавние заявления Путина и Лаврова) только не будет удовлетворяющего РФ компромисса по Украине.

В остальном стоит подождать появления текста договора (по крайней мере, его открытой части). В Минске такие документы традиционно будут "страшной тайной". А вот в Москве опубликуют. И если там есть пункт, аналогичный п.4 из "договора о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР", то Республика Беларусь руками Лукашенко сделала колоссальный скачок к участию в большой войне.

Сам Лукашенко, вполне вероятно, надеется "дождаться выборов" и "отпетлять", как он это много раз уже пытался с разной степенью успешности. Но новый пируэт, учитывая комплекс подписанных договоров, провернуть будет крайне сложно. Если только не появится какая-нибудь внешняя сила, способная "подать руку". Пример Казахстана и Узбекистана оставляет немного места для оптимизма.

Игар Тышкевич, политический аналитик