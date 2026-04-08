Это было бы совсем другое дело: дипломат объяснил разницу в 'стоимости' визитов Уиткоффа и Рубио

Украина ожидает, что высокопоставленные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США в Киеве в этом месяце, но вряд ли это принесет результат. А визит госсекретаря Марко Рубио мог бы вернуть переговоры с РФ в конструктивное политическое русло. Об этом заявил Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, на Radio NV.

"Я думаю, что для всех очевидно, что те господа, которых сейчас пригласили в Киев, занимались именно поиском мирного решения на Ближнем Востоке. В Женеве мы помним переговоры Стивена Уиткоффа накануне чего? Войны на Ближнем Востоке, которая перерастает в региональную. То есть это уже сигнал о том, что, к большому сожалению, такой формат участия США не дает результата", - сказал он.

"Не только как сущность обсуждения, но и тех людей, которые могут выступать с таких позиций. То есть, я, честно вам скажу, вот лично, не вижу какой-то добавленной стоимости в приезде Стивена Уиткоффа. Никакой добавленной стоимости. А вот приезд Рубио или дальнейшее привлечение его в качестве госсекретаря, не в качестве советника по национальной безопасности Дональда Трампа, а именно госсекретаря, то есть это дало бы результат, возвращение какой-то политической составляющей", - отметил дипломат.

Также, по его мнению, на переговорах должно быть представительство от Европы. Он добавил:

"Это, во-первых, а во-вторых, должна быть все-таки попытка вернуть процесс переговоров в конструктивное русло, потому что сейчас он носит скорее имитационный характер, со стороны России идет полная имитация. Со стороны Украины, к большому сожалению, не нашлось способов эту имитацию прекратить".

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов на фоне возобновления усилий по мирным переговорам заявлял, что команда из США может прибыть вскоре после православной Пасхи, которая отмечается 12 апреля.

Хотя спецпосланцы Уиткофф и Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, несколько раз посещали Россию для переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, это станет их первым визитом в Украину.

Буданов отметил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм также может войти в состав группы. Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков приехать в Киев, но не уточнял сроки потенциального визита. Он также подчеркнул, что остановка в Украине может предшествовать следующей поездке группы в Москву.

