'Он будет следующим': Трамп пригрозил войной президенту одной из стран

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в отношении президента Колумбии Густаво Петра, фактически пригрозив ему в рамках своей региональной кампании против наркоторговли. Во время общения с журналистами Трамп заявил, что Петр может стать "следующим" объектом давления со стороны Вашингтона, пишет Politico.

Сначала он отмахнулся от вопроса, сказав, что "не очень много думал о" Петре. Но уже через несколько секунд перешел к прямой угрозе:

"Колумбия производит много наркотиков. Так что ему лучше поумнеть, иначе он будет следующим. Он скоро будет следующим. Я надеюсь, что он слушает, он будет следующим".

Часть более широкой операции США

Заявления Трампа стали наиболее резкой эскалацией его угроз лидеру Колумбии. В начале недели в интервью Politico президент США очертил планы расширить военную операцию против наркоторговли с Венесуэлы на Мексику и Колумбию.

С сентября США уже осуществили ряд ударов по подозреваемым судам с наркотиками в Карибском море и Тихом океане, а также нарастили военное присутствие у побережья Венесуэлы с целью давления на Николаса Мадуро.

Резкое ухудшение отношений с Боготой

Напряженность между Вашингтоном и Боготой возросла осенью. Администрация Трампа

лишила Колумбию статуса партнера в контроле над наркотиками,

аннулировала визу Петра,

сократила финансовую помощь,

назвала президента Колумбии "нелегальным наркоторговцем".

В США не скрывают, что хотели бы видеть отставку Петра. Впрочем, это может произойти без американского вмешательства: срок полномочий колумбийского лидера завершается, а страна готовится к президентским выборам в мае.

Посольство Колумбии пока не прокомментировало заявления Трампа.

Борьба США с наркотрафиком

Как сообщал УНИАН, США активно расширяют свою кампанию против наркотрафика в Латинской Америке. Вашингтон проводит удары по подозреваемым судам с наркотиками в Карибском море и Тихом океане, наращивает военное присутствие у побережья Венесуэлы и объявляет более жесткую политику в отношении стран, которые, по мнению Белого дома, недостаточно противодействуют производству и транзиту наркотиков.

Администрация Трампа уже пересмотрела статусы партнерства и помощи для нескольких государств региона, усиливая давление в рамках более широкой борьбы с наркоторговлей.

Кроме того, США объявили о закрытии венесуэльского воздушного пространства. Белый дом требует, чтобы венесуэльский лидер Николас Мадуро выехал из страны.

