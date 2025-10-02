Сейчас создается впечатление, что НАТО отстает в реагировании на угрозы со стороны России.

Глава ведущего производителя средств противодействия БпЛА заявил, что Европе не хватает средств защиты от России, а для построения предложенной "стены против дронов" по всему континенту понадобятся тысячи систем. Об этом пишет Sky News, которое посетило завод в северном датском городе Ольборг.

По словам журналистов, этот город является одним из тех, на которые на прошлой неделе нацелились, скорее всего, российские дроны, вследствие чего было закрыто воздушное пространство страны на несколько часов.

"Количество установок, необходимых для защиты, является большим, а на сегодня уже установлено очень мало. Это зависит от того, как долго нужно строить "стену", но если взять типичный аэропорт, то для его защиты нужно установить, скажем, 10 [систем обнаружения], а потом еще и оборудование для глушения, так что в целом нужно несколько тысяч [устройств]", - отметил исполнительный директор MyDefence Дан Германсен.

Видео дня

В Sky News рассказали, что технология противодействия дронам этой компании уже используется украинской армией на фронте для защиты от российских БПЛА.

Такое оборудование может отслеживать приближающиеся дроны, перехватывать сигнал и возвращать их обратно. Кроме того, оно может определять марку и модель дрона. За последние дни правительства других стран интересовались возможностью покупки таких датчиков.

"Аэропорты по всему миру проигнорировали эту угрозу. В течение многих лет никто не уделял ей особого внимания, поэтому в нее не считалось целесообразным инвестировать средства. Вдруг оказалось, что аэропорты чрезвычайно уязвимы к этой угрозе, и теперь все спешат принять необходимые меры. Всем нужно проснуться и сказать: "Ладно, это должен быть устойчивый способ защиты критической инфраструктуры в будущем"", - предупредил Германсен.

В Sky News подытожили, что сейчас складывается впечатление, что страны НАТО отстают, реагируя на новые российские угрозы по мере их возникновения.

"Сейчас это вторжение дронов. Но Москва почти наверняка адаптируется, изменит тактику и найдет новый способ проверить обороноспособность Европы", - спрогнозировали в материале.

Инциденты с российскими дронами в Европе - последние новости

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала НАТО к серьезным действиям из-за "гибридной войны" России. По ее словам, такие инциденты с дронами являются "только началом".

"Мы должны быть очень откровенными относительно того, что это, вероятно, только начало. Мы хотим, чтобы все европейцы понимали, что стоит на кону и что происходит. Когда появляются дроны или кибератаки, цель состоит в том, чтобы разделить нас", - предупредила политик.

В то же время издание The Wall Street Journal раскрыло, что стоит за вторжением дронов в Данию и при чем здесь Украина. По словам журналистов, Дания входит в перечень самых решительных сторонников Украины, ведь отдала Киеву всю свою артиллерию, увеличила военные расходы и постоянно призывает союзников решительно объединяться против РФ.

Поэтому европейские чиновники считают, что Россия хочет заставить их уменьшить поддержку Украины, повышая риск конфронтации с помощью откровенных угроз.

Вас также могут заинтересовать новости: