'До конца': Байден пообещал, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов, - Reuters

Кроме того, СМИ узнали, что Байден объявил об успешном прохождении медицинского осмотра.

Президент США Джо Бай ден пообещал остаться в президентской гонке "до конца".

Об этом он заявил во время телефонных разговоров с представителями штаба и встреч с законодателями и губернаторами от Демократической партии, сообщают Politico и Reuters со ссылкой на источники из команды Байдена.

Собеседники отметили, что к разговору Байден присоединился с "обеспокоенными" членами своей предвыборной команды. Он заявил, что он не собирается снимать свою кандидатуру.

Видео дня

"Никто меня не выталкивает. Я не ухожу. Я в этой гонке до конца", - написал Байден в отдельном электронном сообщении.

Кроме того, он обратился к американцам с призывом "пожертвовать несколькими долларами", чтобы помочь победить Дональда Трампа.

Кроме того, вечером 3 июля Байден провел виртуальную и личную встречу с 24 губернаторами-демократами и мэром Вашингтона. чтобы заверить их, что он готов продолжать борьбу, несмотря на неудачные дебаты.

В то же время стало известно, что во время встречи с губернаторами Байден заверил, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо.

По словам лица, знакомого с расписанием президента, заявление Байдена касалось короткого осмотра врачом Белого дома после дебатов из-за длительных симптомов простуды. Осмотр был коротким и не включал никаких серьезных тестов.

Хотя губернаторы пообещали поддержать Байдена, в частном порядке по крайней мере двое участников встречи выразили обеспокоенность относительно неопределенности пути Байдена.

"Все еще очень непонятно, к чему все это идет", - сказал один из сотрудников, который непосредственно знал о встрече.

Выборы в США - детали

Окружение Джо Байдена считает, что вице-президент Камала Харрис является лучшей альтернативой для его замены, если он решит не продолжать предвыборную гонку, сообщает Reuters со ссылкой на 7 анонимных высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и Демократическом национальном комитете.

Как сообщали СМИ, Байден сказал старшему союзнику, что он знает, что, возможно, не сможет спасти свою кампанию по переизбранию, если он не сможет убедить общественность в ближайшие несколько дней, что он может выполнять свою работу.

Вас также могут заинтересовать новости: