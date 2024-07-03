После публикации статьи пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс написал: "Это утверждение [о раздумьях Байдена] абсолютно ложное".

Президент США Джо Байден сказал старшему союзнику, что он знает, что, возможно, не сможет спасти свою кампанию по переизбранию, если он не сможет убедить общественность в ближайшие несколько дней, что он может выполнять свою работу. Об этом пишет издание The Times.

81-летний Байден провел несколько выступлений после катастрофических дебатов, в том числе интервью в пятницу с мероприятиями ABC News и кампаний в Висконсине в пятницу и в Пенсильвании в воскресенье.

"Он знает, есть ли у него еще два мероприятия, такие как дискуссия в четверг, и то, что мы будем находится в другом месте к концу выходных", - сообщил старший демократ.

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Однако была критика, что интервью с ABC не является живым, и опросы продолжают показывать, что подавляющее большинство американцев думают, что он должен покинуть гонку.

"Он видит момент. Он четко понимает", - сказал союзник, который утверждал, что говорил с Байденом во вторник. "Опросы падают, сбор средств высыхает, и интервью идут плохо. Он не забывает".

После публикации статьи пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс написал в соцсетях: "Это утверждение [о раздумьях Байдена] абсолютно ложное".

Выборы в США - детали

Окружение Джо Байдена считает, что вице-президент Камала Харрис является лучшей альтернативой для его замены, если он решит не продолжать предвыборную гонку, сообщает Reuters со ссылкой на 7 анонимных высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и Демократическом национальном комитете.

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