Все больше американцев обеспокоены способностью Байдена занять президентское кресло на второй срок из-за его провала на дебатах.

Окружение Джо Байдена считает, что вице-президент Камала Харрис является лучшей альтернативой для его замены, если он решит не продолжать предвыборную гонку, сообщает Reuters со ссылкой на 7 анонимных высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и Демократическом национальном комитете.

Издание отмечает, что выступление Байдена на первых дебатах против республиканского соперника Дональда Трампа на прошлой неделе вызвало волну паники в Демократической партии из-за беспокойства, что он может быть недостаточно пригодным для прохождения второго срока.

"Если бы Харрис назвали кандидатом от партии, она получила бы деньги, собранные во время кампании Байдена, и унаследовала бы инфраструктуру кампании. Ее имя также имеет самую высокую популярность среди всех альтернатив, а также самый высокий рейтинг среди демократов, которых можно считать серьезным кандидатом", - цитирует агентство анонимные источники. Видео дня

Согласно опросу Reuters, Харрис отстает от Трампа всего на один процентный пункт - с 42% до 43%, соответственно, что является разницей в пределах погрешности опроса в 3,5 процентных пунктах.

Кроме того, источники рассказали, что она уже прошла проверку на национальный пост и пережила интенсивную проверку со стороны республиканцев, а ряд влиятельных демократов верят, что Харрис может победить Трампа, если Байден отступит.

В то же время помощники вице-президента заявили, что она с нетерпением ждет второго срока вместе с президентом Джо Байденом.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, первые дебаты стали для Джо Байдена полной катастрофой. Хотя Трамп во время дебатов наговорил много лжи и неточностей, однако в итоге это вряд ли имело значение - плохое выступление Байдена затмило все.

После этого Байден начал терять поддержку спонсоров после провальных дебатов. По данным FT, некоторые доноры уже размышляют о том, кого они могли бы поддержать, если Байден уйдет в отставку.

"В то время, как некоторые доноры удвоили свои усилия, чтобы сплотить людей вокруг Байдена, другие настроены более осторожно. Один из демократов отметил, что некоторые мегадоноры с Уолл-стрит намерены продолжать финансировать кампанию Байдена, пытаясь убедить его освободить место для другого кандидата. Другие же намерены вообще отказаться от пожертвований", - пишет издание.

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