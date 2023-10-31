В России есть люди, которые "защищают собственное видение другой своей Родины после режима Путина".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о формировании в России групп, которые хотят свержение режима Владимира Путина.

Говоря о коммуникации с партизанами на территории РФ и уровне поддержки Украины среди населения страны-агрессора, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона отметил, что там существуют разные слои и группы.

"Это образование (Российская Федерация, - УНИАН) пропитано разного рода внутренними конфликтами: религиозными, этническими, национальными. И много есть людей, которые хотят свержения режима Путина - хотят добра для собственной территории и осуждают геноцидную войну против Украины", - сказал Юсов.

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По его словам, эти люди осознают, что у них просто не остается других методов борьбы, кроме как вооруженной. Также они понимают необходимость взаимодействия, в том числе и с украинскими Силами безопасности и обороны.

"Конечно, на территории РФ формируются и работают такие группы, и в частности, украинские силы безопасности и обороны, украинская разведка активно с такими группами взаимодействует. И это совершенно нормальный процесс. Мы защищаем собственное государство от российской агрессии, а они защищают собственное видение другой своей Родины после режима Путина", - сказал Юсов.

Россияне на стороне Украины в войне

Как сообщал УНИАН, в Вооруженных силах Украины сформирован батальон "Сибирь", который полностью состоит из граждан Российской Федерации.

В батальоне служат десятки россиян и представителей этнических меньшинств РФ, приехавших в Украину, чтобы вступить в ряды украинской армии. Среди них есть якуты и буряты, которые рассматривают победу Украины как возможность получить независимость от России.

Кто может заменить Путина в РФ

Ранее сообщалось, что в случае смерти или свержения президента России Владимира Путина, Кремль автоматически временно возглавит глава правительства Михаил Мишустин. При этом у Совета Федерации РФ будет 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Среди возможных кандидатов на занятие места Путина, в частности, называют бывшего президента Дмитрия Медведева, члена ближайшего путинского окружения Сергея Кириенко, министра обороны Сергея Шойгу, секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.

Другие предложения относительно возможного нового руководителя Кремля в случае смерти Путина включали мэра Москвы Сергея Собянина, бывшего охранника Алексея Дюмина и главу его администрации Дмитрия Козака.

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