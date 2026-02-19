Дело Эштейна: британская полиция арестовала бывшего принца Эндрю

Полиция долины Темзы сообщила о задержании 66-летнего мужчины из Норфолка по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.

В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора - родного брата короля Чарльза III - по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Об этом сообщает BBC News.

По информации вещателя, задержание осуществила Thames Valley Police (полиция долины Темзы). В заявлении правоохранителей говорится, что 19 февраля был арестован шестидесятилетний мужчина из Норфолка по подозрению в злоупотреблении государственной должностью. Сейчас он находится под стражей.

Полиция также проводит обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. Имя задержанного официально не называют, ссылаясь на национальные рекомендации и продолжающееся расследование.

Помощник начальника полиции Оливер Райт заявил, что расследование начато после "тщательной оценки" обстоятельств. По его словам, правоохранители осознают значительный общественный интерес к делу и обещают предоставить дополнительную информацию впоследствии.

Автомобили, вероятно без опознавательных знаков, заметили утром возле поместья Сандрингем в Норфолке, где Эндрю проживает после выезда из своей резиденции в Виндзоре.

Это первый случай ареста бывшего принца на фоне многолетних обвинений в его связях с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Эндрю ранее последовательно отрицал любые правонарушения. Расследование продолжается.

Эндрю и дело Эпштейна

Напомним, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально бывший принц. В январе 2022 года после длительных скандалов, связанных с его связями с Джеффри Эпштейном и гражданским судебным иском в США, королева Елизавета II лишила его королевских военных титулов и разрешения представлять королевскую семью. Он больше не использует титул "Его Королевское Высочество" и с тех пор формально считается бывшим принцем.

В 2025 году стало известно, что король Чарльз III официально лишил своего младшего брата, бывшего принца Эндрю, последних королевских почетных званий.

