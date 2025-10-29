'Старая идея в новой обертке': Путин зря пугает Запад 'Буревестником', - WSJ

Большинство западных аналитиков рассматривают "Буревестник" скорее как символ - дорогой, опасный и сомнительно эффективный.

Правитель России Владимир Путин объявил об "успешном" испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем, которую Москва называет "Буревестник". По словам лидера Кремля, это оружие "не имеет аналогов на Западе" и может стать стратегическим преимуществом в возможных переговорах с Вашингтоном по контролю над вооружениями.

Как пишет The Wall Street Journal, Путин использует старые ракетные технологии, чтобы послать сигнал Западу.

"Ракета, которая может летать вечно"

Если заявления российских военных правдивы, "Буревестник" способен доставлять ядерную боеголовку в любую точку мира, находясь в полете почти неограниченное время и избегая систем противоракетной обороны. Но эксперты считают, что проект остается скорее "технологическим экспериментом", чем реальным боевым оружием.

Видео дня

"Технически это возможно, но в современных условиях скорость и маневренность являются ключевыми, - пояснил Уильям Альберк, бывший сотрудник НАТО, - А эта ракета медленная и слишком сложная для надежного применения".

Старые идеи в новой обертке

Крылатые ракеты с ядерным двигателем - не новая концепция. США экспериментировали с ними еще в 1950-х годах, но отказались из-за опасности и технических трудностей.

"Это всегда был скорее лабораторный проект, чем практическое оружие", - отметил аналитик Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри.

После презентации "Буревестника" в 2018 году большинство испытаний завершились провалом - ракета летела всего несколько минут. В 2019 году на полигоне в Белом море погибли пятеро российских ученых-ядерщиков, что, по данным западных экспертов, было связано именно с разработкой этой системы.

"Эта ракета стоила России слишком много - и денег, и жизней", - подчеркнул Альберк.

Политическое, а не военное оружие

Многие аналитики считают, что "Буревестник" - это прежде всего инструмент политического давления.

"Главная цель этой системы - дать Путину возможность заявить, что Россия может обойти американскую противоракетную оборону", - сказал эксперт ООН Павел Подвиг, - "Но даже это, вероятно, неправда".

Эксперты также отмечают, что ядерный реактор ракеты излучает радиацию, которую можно обнаружить даже из космоса, поэтому любой запуск не останется незамеченным. Норвежское агентство по контролю радиации заявило, что не зафиксировало повышенного уровня после испытания 21 октября, но специалисты предупреждают - окончательные выводы делать еще рано.

"Буревестник" - Россия бряцает ядеркой

На днях Россия объявила об успешном испытании ракеты "Буревестник". Впоследствии аналитик Андреас Умланд ответил, может ли РФ ударить "Буревестником" по Украине. По его словам, эта ракета мало что меняет в войне в Украине, а также в текущем балансе сил между США и Россией, поэтому Москве нецелесообразно использовать "Буревестник" даже без ядерной боеголовки.

Норвегия узнала, откуда Россия запускала "Буревестник". Как оказалось, запуск ракеты был произведен с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

Вас также могут заинтересовать новости: