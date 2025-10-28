Западные аналитики говорят, что "Буревестник" ограничен из-за своей медленной скорости.

Во время холодной войны американские военные экспериментировали с размещением ядерного оружия на борту ракет, которые самостоятельно работали на ядерной энергии. Такая конструкция имела существенные преимущества, в частности теоретически такой снаряд мог летать в течение нескольких дней или даже недель. Также он мог двигаться на очень низких высотах, из-за чего его было сложно обнаружить на радаре.

Как пишет The Telegraph, речь идет о проекте "Плутон", который был отложен в середине 1960-х годов из-за серьезных рисков, которые он представлял. Если прикрепить ядерную бомбу к ядерному реактору, любая авария могла привести к катастрофе, которая могла бы охватить всю территорию США.

Однако на такие угрозы Москва не реагирует, ведь на выходных объявила о первом успешном испытании собственного проекта "Плутон" - "Буревестник".

"Во время телевизионной встречи с Владимиром Путиным Валерий Герасимов, высший генерал России, похвастался разработкой оружия с "неограниченной дальностью", которое может победить любую систему противоракетной обороны в мире и нанести ядерный удар в 20 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Даже по меркам Кремля, это было всесильное бряцание знакомой ядерной саблей", - подчеркнули в издании.

По словам Герасимова, во время первого испытания ракета пролетела 14 тысяч километров за более чем 15 часов. Также она может лететь на высоте всего 100 метров над землей, потенциально обходя защиту Запада.

Кроме того, ракеты с ядерным двигателем могут прорываться сквозь более задымленную атмосферу, к примеру, над крышами небоскребов. Вместо топлива реактор просто нагревает воздух, а затем выталкивает его из задней части ракеты для движения.

В то же время западные аналитики говорят, что "Буревестник" ограничен из-за своей медленной скорости (около 965 км/ч) и использованием известных, фиксированных точек запуска.

"Это фактически самолет, и даже не стелс-самолет. С каждым километром, который он пролетает, увеличивается вероятность его обнаружения. А на борту есть ядерный реактор... поэтому вероятность обнаружения блуждающих нейтронов достаточно высока", - отметил старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum в Гонолулу Уильям Альберке.

Поэтому, как отмечают в The Telegraph, западные самолеты могут сбить "Буревестник", как и корабельные системы противоракетной обороны.

По словам Альберке, война в Украине доказала, что "эпоха дозвуковых крылатых ракет закончилась".

"Я бы хотел сбить его над территорией России, чтобы он мог быть с семьей и друзьями, когда умрет", - добавил аналитик.

В то же время если его будут сбивать над соседней страной, то это не принесет пользы России.

В свою очередь эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия в Мидлбери-колледже Джеффри Льюис описал это оружие как "маленький летающий Чернобыль", имея в виду бывшую электростанцию в Украине, которая взорвалась в 1986 году, из-за чего произошла ядерная катастрофа.

"Это плохое развитие событий. Это еще одно оружие из области научной фантастики, которое будет дестабилизировать ситуацию и которое будет трудно учесть в рамках контроля над вооружениями", - предупредил Льюис.

Тем не менее, учитывая неопределенную эффективность "Буревестника" на поле боя, многие аналитики говорят, что эта ракета, скорее всего, является психологической угрозой или это что-то, что может дать РФ преимущество в будущих соглашениях о контроле над вооружениями.

"Как показали несколько неудачных испытаний, это очень сложное и, следовательно, подверженное ошибкам средство доставки ядерного боезаряда", - добавил старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Сидхарт Каушал.

По его мнению, ракета "может рассматриваться как козырь в переговорах".

В свою очередь в The Telegraph подытожили:

"Сейчас единственными известными жертвами "Буревестника" являются пять ученых, которые работали над его разработкой. Путин наградил их семьи медалями после взрыва во время испытаний. Если это оружие когда-нибудь будет использовано в войне, они могут оказаться не последними российскими жертвами нового "непобедимого" оружия Москвы".

Испытания "Буревестника" - что известно

Ранее аналитик Андреас Умланд ответил, может ли РФ ударить "Буревестником" по Украине. По его словам, эта ракета мало что меняет в войне в Украине, а также в текущем балансе сил между США и Россией, поэтому Москве нецелесообразно использовать "Буревестник" даже без ядерной боеголовки.

Умланд подчеркнул, что ее применение будет дальнейшим нарушением Будапештского меморандума, а также может привести к радиоактивному загрязнению зоны поражения, фактически делая ее "грязной бомбой".

В то же время Норвегия узнала, откуда Россия запускала "Буревестник". Как оказалось, запуск ракеты был произведен с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности "Skyfall" ("Буревестник") на Новой Земле", - отметил для Reuters вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, глава разведывательной службы Норвегии.

