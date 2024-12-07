Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону наговорил очередного бреда, в частности представляя Москву "защитницей" украинцев и повторяя тезисы российской пропаганды о войне Запада с РФ "руками" Украины. И в этом нет ничего удивительного, если принимать во внимание, что Лавров, как и другие российские властные фигуры - является частью кремлевского режима. Поэтому то, что они говорят, они говорят в унисон.

На сегодня они считают, что в военном плане ситуация для них приемлемая. То есть, они однозначно не проигрывают, а по некоторым направлениям даже имеют успешные наступления. Да, кровавые, которые стоят многих жизней простых солдат, но для кремлевской верхушки это, в принципе, мелочи. Поэтому такие заявления, как сделал Лавров (или вскоре будет делать еще кто-то) - намек на то, что Россия не видит смысла идти на переговоры. То есть, РФ будет продавливать свои ультимативные требования, которые за последние три года не изменились.

Понимают ли это западные партнеры Украины? Здесь следует принимать во внимание, что российский режим - авторитарный, близкий к диктаторскому - монолитный. Зато коллективный Запад - это конгломерат разных людей, разных позиций, разных мнений. Поэтому формулировать, что "Запад понимает" - не совсем корректно. Кто-то на Западе понимает. На это обращают внимание некоторые аналитики, об этом пишут журналисты некоторых изданий... Но является ли это (нейтрализация России как агрессора) основной политической линией ключевых игроков? К сожалению, нет.

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Запад хочет увидеть какую-то рациональность в шагах россиян. И для этого пытается их услышать через какие-то интервью. А Россия просто использует этот западный плюрализм в свою пользу. Наконец, в западной судебной культуре даже маньякам дают слово.

Что Запад действительно понимает? Запад понимает, что угроза растет. И чем ближе страна находится территориально к России, тем это понимание четче.

Мы видим, что скандинавские страны или страны Балтии, очень сильно этим занимаются и готовятся. Они и Украину поддерживают, и внутри своих стран осуществляют определенные меры.

В то же время Соединенные Штаты не воспринимают российскую угрозу серьезно для себя. Большую опасность они видят со стороны Китая. Поэтому и политика в отношении Украины часто происходит именно через призму китайского вопроса, ближневосточного вопроса, европейского вопроса.

Наши усилия сосредоточены на том, чтобы Украину и войну на нашей территории рассматривали как отдельное явление, которое требует решения. Желательно, путем военной помощи: и вооружением, и, возможно, даже войсками. Но пока серьезного разговора о направлении каких-то войск наших союзников в Украину не стоит. А вооружение... Если вспомнить позицию США несколько лет назад, то "Джавелины" - это был максимум, на что мы могли рассчитывать. Сейчас, к счастью, поступает значительно больше техники и оружия.

На самом деле самая большая проблема западного мира - это то, что они меряют мир по себе. А он, к сожалению, совсем другой. То есть, у них просто в голове не укладывается, что такое Россия. Именно отсюда мысль, что "этого не может быть, потому что это не выгодно".

Они мыслят в другом ключе и приписывают рациональность и экономическую целесообразность диктаторским режимам. Это мнение легко объяснимо просто тем образом жизни, которым живет западный мир после Второй мировой войны. Но это - определенная политическая безграмотность. От этого и происходит в определенной степени заигрывание с Россией. И отсюда позиция - откладывать решение в расчете, что конфликт как-то исчезнет сам собой.

Ярослав Черногор, директор программы российских и беларуских студий аналитического центра "Украинская призма"