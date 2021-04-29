Во всех конфликтах: от Украины до Тайваня, - Запад, похоже, не правильно пользуется инструментом дипломатической стратегической двусмысленности.

Концепция стратегической двусмысленности стала одним из самых изощренных инструментов в арсенале дипломатии. При правильных условиях, она может достичь больше внешнеполитических целей, чем стратегическая четкость, и даже предотвратить войну.

Но в неправильной ситуации двусмысленность может принести вред и стать причиной катастрофы. Вопрос в том, какой из контекстов установился в Украине и Тайваньском проливе? Об этом пишет Bloomberg. В свой особый способ Китай под руководством Си Цзиньпина и Россия Владимира Путина сдерживали соперников с помощью умышленной двусмысленности. Зато Запад: от США до Евросоюза, - в последнее время казался двусмысленным по умолчанию, а не умышленно. Это нужно изменить.

Читайте такжеСША не хотят напряженности, но Россию ждут последствия за агрессию - БайденИздание предлагает рассмотреть ситуацию с Путиным. Несколько недель он играл мышцами у границ Украины, а теперь объявил об отводе войск. Похоже, на этот раз его целью было напомнить Киеву и Западу, что он единственный, кто контролирует обострение и ослабление конфликтов в регионе: от Беларуси до Грузии.

Во время своего ежегодного обращения Путин требовал, чтобы Запад не переступал через его "красные линии", иначе пострадает от его "асимметричного" гнева. Но важнее были слова Путина о том, что "мы сами будем определять эти красные линии".

"Это и есть стратегическая двусмысленность: мы можем нанести вам удар, но мы не скажем когда и почему. Потому что мы хотим, чтобы вы: Киев и Запад, - продолжили думать об этом", - говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, добивается стратегической четкости, твердой гарантии от Запада, которая бы защитила его страну. В этом месяце он сказал, что хотел бы сделать следующий шаг к членству в НАТО, которое бы стало максимальным фактором сдерживания России. Но любое движение к членству в НАТО будет именно той "красной линией", о которой говорил Путин. Поэтому это спровоцирует, а не сдержит катастрофу, которой США и Европа хотят избежать - полномасштабное вторжение. В таком случае Западу придется решать, идти или нет на войну за Украину. И самое главное, может ли он победить в этой битве. Поэтому НАТО, США и Евросоюз сохраняют стратегическую двусмысленность относительно их ответа на российскую воинственность.

Тайваньский же пролив стал фактически моделью успешной стратегической двусмысленности. На бумаге США всегда признавали только один Китай. Но в 1979 году они перевели свой дипломатический протокол из Тайбэя в Пекин. В то же время, Вашингтон одобрил "Закон об отношениях с Тайванем". В нем говорится, что "любые попытки определить будущее Тайваня не мирным способом" спровоцируют "серьезное беспокойство США".

Читайте такжеNZZ: Украина и Тайвань-жертвы одной войны, которую никто не хочет заметитьЭта умышленная двусмысленность о том, будут ли США отбивать атаку с материка, сохраняла мир четыре десятилетия. Она заставила Китай бояться войны с американской суперсилой. И она напомнила Тайбэю, что у него нет карт-бланша на провозглашение независимости, потому что США могут не прийти на помощь.

Эти два примера показывают, когда стратегическая двусмысленность работает лучше всего. А именно в ситуации, когда одно сообщение может одновременно послать два разных сигнала двум или более сторонам. В этих примерах Запад говорит Москве и Пекину удержатся от агрессии, при этом напоминая Киеву и Тайбэя, что не стоит идти на провокации. Лимб, который возникает в результате, призван предотвратить войну.

Но это работает только тогда, когда каждая из сторон думает, что время на ее стороне. Китай, например, долгое время чувствовал, что нужно построить более сильную армию, прежде чем бросать вызов США. Он также надеялся убедить Тайвань добровольно объединиться. Для этого Пекин усиливал экономическое сотрудничество и обещал политическую автономию. Но все эти соображения изменились.

Пекин все больше чувствует, что может победить в ограниченной войне против США. И он боится, что население Тайваня все больше считает себя не таким, как на материке. Последние опросы показывают, что 83% населения считают себя тайванцами, а не китайцами. Си Цзиньпин также знает: его нарушение автономии Гонконга убедило Тайвань, что мирное объединение не пойдет ему на пользу.

Именно поэтому в Вашингтоне все больше голосов призывают заменить американскую стратегическую двусмысленность в отношении Тайваньского пролива на стратегическую четкость. Президент Совета международных отношений Ричард Хасс считает, что США должны продолжать сдерживать Китай и предотвратить войну. Сохранение двусмысленности может напугать других американских союзников в регионе, в частности Японию и Южную Корею. Они могут решить, что лучше самостоятельно позаботиться о своей безопасности, построив собственное ядерное оружие.

Читайте такжеThe Telegraph: Чувство безопасности после отхода войск России от Украины обманчивоВ Восточной Европе такая линия рассуждений не так проста. Союзники по НАТО, такие как Польша и страны Балтии, тоже уделяют внимание позиции Запада в Украине. И они так же чувствуют собственную уязвимость перед Россией. Но они не начнут строить свои ядерные арсеналы или искать альтернативные альянсы. Более того, если защитить Тайвань трудно, то отбить российскую атаку против Украины еще труднее. Запад, похоже, не уверен, сколько жизней стоила бы ее защита.

Но понятно, что выбор между двусмысленностью и четкостью окутан опасностью и остается делом высшей государственной мудрости. Когда президент США не пользуется концепцией стратегической двусмысленности, это тоже смущает. В 2001 году Джордж Буш-младший четко заявил, что сделает "все возможное", чтобы защитить Тайвань. Но не менее тревожна и ситуация, когда президент не может донести должную стратегическую четкость. В 2012 году Барак Обама предостерег сирийского диктатора Башара Асада, что применение химического оружия - это "красная линия". Но потом он ничего не сделал, когда Асад в том же году ее нарушил.

В Восточной Азии аргументы для перехода от двусмысленности к четкости сейчас сильны. В Восточной Европе они все еще слабы. Но тревожит то, что двусмысленность Запада в обоих регионах все больше кажутся несистемной, а не стратегической. Это результат нерешительности, а не умысла.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Перевод: Лесь Дымань