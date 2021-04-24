В Пентагоне считают, что самого сообщения Москвы об отводе войск недостаточно.

Военные Соединенных Штатов наблюдают за процессом отвода российских войск от украинской границы и из оккупированного Крыма, но еще не готовы делать окончательных выводов относительно этого.

Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой Reuters.

Рассказал об этом изданию высокопоставленный чиновник Пентагона на условиях анонимности.

"Слишком рано, чтобы точно сказать, какие силы выводятся и какое оборудование остается", – сообщил он.

Также чиновник заявил, что самого сообщения Москвы об отводе войск "недостаточно, чтобы обеспечить нам комфорт".

"Но я могу просто сказать вам, что мы наблюдаем очень, очень внимательно", – добавил он.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Автор: Олег Давыгора