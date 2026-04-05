Трамп заявил о массированном ударе по Ирану: ликвидировано 'многих военных лидеров'

Когда именно была атакована иранская столица, не уточняется.

Президент Соединенных Штатов Америки сообщил о массированных ударах по столице Ирана – Тегерану.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social. По словам американского лидера, в результате ударов ликвидированы военные лидеры Ирана.

"Многие военные лидеры Ирана, которые управляли страной плохо и опрометчиво, ликвидированы – вместе со многим другим – этим массированным ударом по Тегерану!" – говорится в посте Трампа.

Стоит отметить, что дата и место, где были сняты обнародованные Трампом кадры с взрывами, неизвестны.

Война на Ближнем Востоке

Израиль готовится нанести удары по объектам энергетики в Иране, однако войска ждут "зеленого света" от Соединенных Штатов Америки. Неназванный представитель израильского оборонного ведомства рассказал журналистам, что такие атаки, вероятно, будут осуществлены на следующей неделе.

Ранее стало известно, что США потеряли в Иране два военных самолета. Речь идет об истребителе F-15E Strike Eagle и штурмовике A-10 Thunderbolt II. Одного из членов экипажа F-15E удалось спасти, поиски второго продолжаются.

По данным Пентагона, за время операции против Ирана погибли 13 американских военнослужащих. Более 350 получили ранения.

