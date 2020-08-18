Лукашенко в третий раз за последние дни созвонился с Путиным

Путин передал Лукашенко, что о ситуации в Беларуси думают ведущие лидеры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, статус которого не признает Евросоюз и ряд стран, в третий раз с 15 августа созвонился с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Пул Первого. В то же время этой информации по состоянию на 18:11 на сайтах официальных представительств глав государств еще нет.

«Лукашенко и Путин снова созвонились. Президент России рассказал о своих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном в части, которая касалась ситуации в Беларуси», - говорится в сообщении канала.

Телефонные разговоры с лидерами Германии и Франции у Путина состоялись сегодня, 18 августа. Кроме того, на сайте Кремля указана еще одна - с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, с которым также обсудили ситуацию в Беларуси.

Последний раз Лукашенко связывался по телефону с Путиным 16 августа. Тогда оба собеседника согласились действовать совместно в случае обострения ситуации и усиления протестного движения внутри Беларуси.

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Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина поздравлять Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, а самого экс-президента - персоной нон-грата. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Яна Ставская