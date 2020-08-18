Политолог спрогнозировал, как отреагируют белорусы в случае военного вмешательства РФ

Эксперт считает, что Путину невыгодно вводить войска в Беларусь.

Военный сценарий России в Беларуси навредит Кремлю.

Об этом заявил профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань в эфире канала "Украина 24".

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"Очевидно, что у Путина рассматривается военный сценарий (по Беларуси - ред.). Как по мне, применение силы Россией будет контрпродуктивным для самой России, так как это вызовет антироссийские настроения в Беларуси. Пока таких настроений в целом нет. Белорусы протестуют против Лукашенко , но не против Евразийского союза, то есть Таможенного союза с Россией ", - сказал он.

По словам Гараня, после этого симпатии устремятся от России к НАТО.

"Если Россия пойдет на открытое вмешательство, очевидно, что будет нарастание антироссийских настроений, именно так, как это произошло после вмешательства Путина в Украину после аннексии Крыма. Тогда поддержка НАТО просто зашкалит", - считает эксперт.

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Автор: Андрей Василюк