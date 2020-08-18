Политолог спрогнозировал, как отреагируют белорусы в случае военного вмешательства РФ
Военный сценарий России в Беларуси навредит Кремлю.
Об этом заявил профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань в эфире канала "Украина 24".
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"Очевидно, что у Путина рассматривается военный сценарий (по Беларуси - ред.). Как по мне, применение силы Россией будет контрпродуктивным для самой России, так как это вызовет антироссийские настроения в Беларуси. Пока таких настроений в целом нет. Белорусы протестуют против Лукашенко , но не против Евразийского союза, то есть Таможенного союза с Россией ", - сказал он.
По словам Гараня, после этого симпатии устремятся от России к НАТО.
"Если Россия пойдет на открытое вмешательство, очевидно, что будет нарастание антироссийских настроений, именно так, как это произошло после вмешательства Путина в Украину после аннексии Крыма. Тогда поддержка НАТО просто зашкалит", - считает эксперт.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.
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