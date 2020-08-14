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Беларусь дважды отправляла военный самолет на базы РФ (карта)

19:19, 14 августа 2020
Мир
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Александр Лукашенко стал президентом, согласно данным ЦИК 14 Августа / REUTERS

ИЛ-76МД Военно-воздушных сил Беларуси, предназначенный для перевозки войск и крупногабаритной военной техники, дважды летал на военные аэродромы России.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию авиаполетов FlightRadar.

Первый полет этот самолет совершил 12 августа в район Подмосковья, где сосредоточена военная авиабаза Кубинка, потом двинулся в Новосибирск, только после этого вернулся в Минск.

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В тот же день два самолета Ту-134АК Минобороны РФ приземлились под Минском.

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Второй полет белорусского военного самолета совершили сегодня, 14 августа. Воздушное судно прибыло в район авиационной базы Дягилево в Рязанской области. Через три часа самолет вернулся в сторону Минска.

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В Дягилево дислоцирован 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава, он оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также там находится 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков. Рядом расположен 360-й авиаремонтный завод.

Протесты в Беларуси и «победа» Лукашенко:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Однако уже вечером на протесты вышли тысячи людей, когда ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования, согласно которым побеждал Александр Лукашенко.
  • Стихийные акции на улицах Минска и других городов продолжаются и сейчас. Теперь на забастовки вышли работники крупнейших предприятий страны.
  • В ответ на мирные протесты силовики жестко задерживали граждан, избивали и даже убивали. В МВД Беларуси вскоре подтвердили, что позволили спецназовцам стрелять из табельного оружия «на поражение».
  • На насилие со стороны правоохранительных органов отреагировал ряд европейских государств, некоторые инициировали введение новых санкций против Беларуси и лиц, причастных к противозаконным приказам.
  • В то же время силовики уже начали увольняться из органов и сделали из этого настоящий флешмоб. Свою солидарность с митингующими выразили и сотрудники ОМОНа на акции 14 августа.
  • 14 августа стало известно, что ЦИК официально подтвердила победу Лукашенко с 80% поддержки со стороны избирателей. Однако ни оппозиция, ни граждане с этим не согласны. Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская еще раз призвала Лукашенко в мирным переговорам.
  • Белорусы анонсировали самый большой марш свободы в истории страны 16 августа.

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Автор: Яна Ставская

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