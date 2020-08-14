Беларусь дважды отправляла военный самолет на базы РФ (карта)

В то же время у Минска высаживалось два самолета Минобороны РФ.

ИЛ-76МД Военно-воздушных сил Беларуси, предназначенный для перевозки войск и крупногабаритной военной техники, дважды летал на военные аэродромы России.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию авиаполетов FlightRadar.

Первый полет этот самолет совершил 12 августа в район Подмосковья, где сосредоточена военная авиабаза Кубинка, потом двинулся в Новосибирск, только после этого вернулся в Минск.

В тот же день два самолета Ту-134АК Минобороны РФ приземлились под Минском.

Второй полет белорусского военного самолета совершили сегодня, 14 августа. Воздушное судно прибыло в район авиационной базы Дягилево в Рязанской области. Через три часа самолет вернулся в сторону Минска.

В Дягилево дислоцирован 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава, он оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также там находится 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков. Рядом расположен 360-й авиаремонтный завод.

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Автор: Яна Ставская