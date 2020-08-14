Беларусь дважды отправляла военный самолет на базы РФ (карта)
ИЛ-76МД Военно-воздушных сил Беларуси, предназначенный для перевозки войск и крупногабаритной военной техники, дважды летал на военные аэродромы России.
Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию авиаполетов FlightRadar.
Первый полет этот самолет совершил 12 августа в район Подмосковья, где сосредоточена военная авиабаза Кубинка, потом двинулся в Новосибирск, только после этого вернулся в Минск.
В тот же день два самолета Ту-134АК Минобороны РФ приземлились под Минском.
Второй полет белорусского военного самолета совершили сегодня, 14 августа. Воздушное судно прибыло в район авиационной базы Дягилево в Рязанской области. Через три часа самолет вернулся в сторону Минска.
В Дягилево дислоцирован 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава, он оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также там находится 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков. Рядом расположен 360-й авиаремонтный завод.
Протесты в Беларуси и «победа» Лукашенко:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Однако уже вечером на протесты вышли тысячи людей, когда ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования, согласно которым побеждал Александр Лукашенко.
- Стихийные акции на улицах Минска и других городов продолжаются и сейчас. Теперь на забастовки вышли работники крупнейших предприятий страны.
- В ответ на мирные протесты силовики жестко задерживали граждан, избивали и даже убивали. В МВД Беларуси вскоре подтвердили, что позволили спецназовцам стрелять из табельного оружия «на поражение».
- На насилие со стороны правоохранительных органов отреагировал ряд европейских государств, некоторые инициировали введение новых санкций против Беларуси и лиц, причастных к противозаконным приказам.
- В то же время силовики уже начали увольняться из органов и сделали из этого настоящий флешмоб. Свою солидарность с митингующими выразили и сотрудники ОМОНа на акции 14 августа.
- 14 августа стало известно, что ЦИК официально подтвердила победу Лукашенко с 80% поддержки со стороны избирателей. Однако ни оппозиция, ни граждане с этим не согласны. Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская еще раз призвала Лукашенко в мирным переговорам.
- Белорусы анонсировали самый большой марш свободы в истории страны 16 августа.
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