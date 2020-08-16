Белорусская православная церковь призывает прекратить насилие

В БПЦ заявили, что осуждают любое проявление насилия.

Белорусская православная церковь обратилась к белорусскому народу с призывом прекратить противостояния.

Соответствующее обращение размещено на сайте БПЦ.

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В церкви уверены, что демонстрации могут довести страну до «необратимых разрушительных последствий».

«Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей. Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий», — говорится в обращении.

Церковь призывает остановить насилие

В БПЦ осудили безосновательные задержания и насилие.

«Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние», — говорится в сообщении.

«Провокаторов и подстрекателей призываем одуматься и прекратить провокации, направленные на дестабилизацию нашей страны и разделение нашего народа. Православная Церковь всегда была и будет с народом. Мы призваны сделать всё возможное, чтобы каждый страждущий был утешен, а каждый ищущий правды — был услышан», - отметили в церкви.

Хронология событий

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

В тот же день, 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие. В МИД Украины заявили, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

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Автор: Елена Коваленко