Он отметил, что Россия четко понимает, какие цели хочет поразить в Европе.

Дроновой атакой на Польшу Россия тестировала системы противоракетной обороны и как они между собой связаны, высказал мнение советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мы-Украина".

"Тестировали системы противоракетной обороны, как они взаимосвязаны между собой. Мы увидели, что есть определенная синхронизация, но делать вид, что это успех, сбив 4 дрона из 25 или 21 и считать, что это эффективное сбивание, это немножко странно звучит", - отметил Подоляк.

По его мнению, этот случай показал, что системы не работают должным образом.

Видео дня

"Система показала, что Россия четко понимает, какие цели она хочет поразить. Это ракетно-дроновые удары вглубь на 2 - 2,5 тыс. км на территорию Европы. Будут ли они готовы синхронизировано отражать атаку в 400 дронов и 50 или 100 ракет, которые будут заходить с боевой частью? Мы увидели, что системы не работают должным образом", - высказал мнение

Подоляк отметил, что тогда как в Украину заходят боевые дроны и в количестве 400 единиц за раз, то в Польше это были беспилотники имитационного характера и их было значительно меньше.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что наша страна готова оказать определенную помощь консультативного и аналитического характера и показать, как надо с этим работать.

"Выяснилось, что страны НАТО не совсем понимают, что такое современная ракетно-дроновая война", - сказал Подоляк.

Ситуация в Польше после дроновой атаки России

Ранее УНИАН сообщал, что представитель рынка недвижимости Славомир Ставарчик рассказал, что жители страны стали активнее искать жилье за границей после того, к российские беспилотники залетели на территорию страны. Специалист, который работает с недвижимостью в Испании отметил, что некоторые клиенты уже давно думали о приобретении жилья в Испании, и сейчас, похоже, пришло время. Владелец агентства недвижимости GoESTE Михал Сподимек также подтвердил, что у поляков возрос интерес к покупке недвижимости за рубежом.

Также мы писали, что польское издание утверждает, что дом в селе Вырыки-Воля Люблинского воеводства повредил не беспилотник, а ракета, выпущенная из самолета F-16. Вероятно, польские летчики хотели ею сбить вражеский дрон. Издание отмечает, что Министерство обороны Польши замалчивает этот факт. Указывается, что прокуратура Люблина при поддержке экспертов легко идентифицировала остатки 17 беспилотников, однако отказывается обсуждать, что упало в Вырыках.

Вас также могут заинтересовать новости: