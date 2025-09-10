'Вполне сознательная стратегия': Подоляк раскрыл, зачем РФ атаковала Польшу дронами

Он призвал не жить иллюзиями о том, что стратегия "умиротворения агрессора" сработает.

Россия намеренно и продуманно атаковала дронами Польшу. Это был "тест на систему возможных ответов Запада" на такие акты агрессии со стороны Кремля.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.

"РФ намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала дронами Польшу. Это, несомненно, вполне сознательная стратегия. Чтобы протестировать "систему возможных ответов Запада" и доказать, что ее нет. Чтобы шокировать европейских партнеров Украины, напугать их и вывести из алгоритмов поддержки. Чтобы расширить и масштабировать войну на территории Европы. Чтобы приучить к мысли о возможности и обязательности войны", - заявил Подоляк.

Видео дня

Советник главы ОП отметил, что Россия добровольно никогда не выйдет из войны. Следовательно, жизнь в иллюзии, что можно "умиротворить агрессора", пойдя на компромиссы в его пользу, означает "обязательную масштабную трагедию для многих европейских стран очень скоро", добавил он.

Атака РФ на Польшу

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности на фоне массированной российской атаки на Украину. Часть ударных дронов пересекла границу.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство страны нарушили именно российские беспилотники. "Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", - говорится в заявлении.

Воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Вас также могут заинтересовать новости: