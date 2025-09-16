Между тем прокуратура и Минобороны Польши замалчивают этот факт, пишет издание.

Во время российской воздушной атаки на Польшу 10 сентября дом в селе Вырыки-Воля Люблинского воеводства повредил не беспилотник, а ракета, выпущенная из польского F-16, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом пишет Rzeczpospolita и отмечает, что Министерство обороны Польши замалчивает этот факт.

Отмечается, что большинство из 17 найденных российских беспилотников были так называемыми "приманками", которые не нанесли никакого вреда, за исключением одного случая: в селе Вырыки-Воля возле Влодавы, что вблизи границы с Беларусью, где "неидентифицированный летающий объект" (как выражается прокуратура Люблина) нанес ущерб частному дому. Там была повреждена крыша и пробит потолок. Владелица дома осталась жива, поскольку успела выйти за мгновение до удара.

Издание заверило, что после проверки прокуратура Люблина при поддержке экспертов легко идентифицировала остатки 17 беспилотников, однако отказывается обсуждать, что упало в Выриках.

"Сейчас я не могу окончательно сказать, что упало на дом в Выриках. Это предмет расследования, и мы ждем выводов экспертов", - отмечала пресс-секретарь окружной прокуратуры Агнешка Кемпка.

Ситуацию прокомментировал и воевода Люблина Кшиштоф Коморский, который тоже, однако, уклонился от прямого ответа на вопрос, что за объект упал на дом.

"Наша обязанность - координировать операцию на месте, тогда как определение фактической ситуации, обеспечение доказательств, их идентификация, установление технических характеристик, определение того, когда что-то залетело, вылетело, было сбито или упало, - все это самостоятельно решается соответствующими службами", - сказал Коморский.

Как пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах государственной безопасности, на дом упала ракета с польского F-16, которая должна была сбить беспилотник. Ее длина примерно три метра и вес более 150 кг.

По данным издания, эта ракета не взорвалась, потому что сработал предохранитель.

"Взрыва, детонации не было, как видно на фотографиях разрушенного дома", - рассказал бывший офицер Службы военной разведки и аналитик, специализирующийся на безопасности и военной стратегии в Беларуси, России и Украине Мацей Коровай.

Польша впервые сбивала российские дроны

Как сообщалось ранее, 10 сентября в Польшу вторглись российские дроны. Премьер-министр Дональд Туск официально это подтвердил и признал, что это были российские ударные беспилотники. "Угроза была ликвидирована благодаря решительным действиям наших командиров, солдат, пилотов и союзников", – заявил Туск.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг предположение о том, что польская система ПВО была не готова к такому развитию событий, учитывая, что часть дронов пролетела сотни километров по польской территории, а по имеющимся данным, из примерно 19 аппаратов было сбито лишь три-четыре. "Дроны не достигли целей, ущерб имуществу был минимальным, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам это считали бы 100-процентным успехом", - сказал он.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина готова научить Европу сбивать дроны. Он подчеркнул, что это дело поляков, какими ракетами они сбивали дроны. Также сказал, что у соседней страны нет столько опыта, как Украина. Так что, добавил он, Воздушные силы ВСУ готовы предоставить своих специалистов для обучения союзников.

