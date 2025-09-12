В частности, надо размещать дополнительные системы ПВО на западе Украины для нейтрализации российских дронов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ожидает твердой и решительной реакции НАТО в ответ на атаку российских ударных дронов-камикадзе на Польшу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сибига сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном в Киеве.

В частности, глава МИД Украины ответил на вопрос о том, что он думает о реакции НАТО на залет российских дронов на территорию Польши.

"Наверное, что это может знаменовать новую фазу российской эскалации, новую фазу российской агрессии, потому что это сознательное, прямое нарушение воздушного пространства страны НАТО, страны ЕС - Польши. Причем, таким значительным количеством беспилотных аппаратов", - отметил Сибига.

По его словам, польская сторона поделилась с Украиной данными, что по состоянию на сейчас известно об около 20 беспилотниках, которые нарушили воздушное пространство Польши.

"Безусловно, таким образом, Россия, с одной стороны, провоцирует. Провоцирует и НАТО, и конкретные страны, а с другой - стороны тестирует реакцию. Поэтому, реакция должна быть очень твердой и решительной", - заявил Сибига.

Он считает важным шагом задействование статьи 4-й Вашингтонского договора относительно консультаций между союзниками НАТО.

"Важно, что в продолжение встречи политической продолжаются также соответствующие заседания военной компоненты. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал четкую оценку и четкую позицию НАТО. И мы приветствуем эту позицию. И озвученные тезисы генерального секретаря НАТО, которые мы имеем, сейчас переводите в максимальную твердость", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины объяснил, какой должна быть эта твердость.

"Это означает усиление украинских возможностей, усиление воздушного щита над Украиной. Уже нет никаких сомнений, что воздушный щит над Украиной - это также щит, который защищает наше общее европейское пространство, общее трансатлантическое пространство. А это размещение дополнительных систем ПВО на западной Украине, которые будут способны сбивать воздушные объекты. Далее - это дополнительные поставки других компонентов, которые входят в систему ПВО", - подчеркнул Сибига.

Он добавил со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского, что уже надо думать о совместной координации систем защиты воздуха как украинского, так и европейского. В том числе, на двусторонней основе с Польшей. Это надо для координации совместных усилий.

Сибига напомнил, что украинская сторона уведомляла заблаговременно польскую сторону о следовании российских беспилотников.

"Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными", - добавил министр.

Он отметил, что на сегодня только Украина имеет необходимый опыт как противостоять таким атакам.

"Мы готовы делиться нашим опытом", - сообщил Сибига.

Российская атака на Польшу

Как сообщал УНИАН, 10 сентября во время массированной комбинированной российской атаки на гражданские города и население Украины около двух десятков российских ударных дронов залетели в Польшу. Часть дронов пересекла польскую границу со стороны Беларуси.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обещает адекватное наказание, если в будущем снова произойдет атака на Польшу.

