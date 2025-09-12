Председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп заявил, что НАТО должно действовать решительнее против российский атак. Он считает, что Альянсу стоит начать сбивать беспилотники над Украиной, а также дать возможность Киеву наносить удары по целям вглубь территории России. Об этом он заявил в комментарии Spiegel.
По словам Рёвекампа, НАТО доказало способность отражать атаки по своей территории. Тем не менее необходимо улучшить возможности противовоздушной обороны.
"Перед нами все еще стоят очень серьезные вызовы в сфере противовоздушной обороны, особенно в противодействии массовой атаке беспилотников", - сказал председатель оборонного комитета Бундестага.
Рёвекамп подчеркнул, что вклад Германии в этой сфере должен быть увеличен. Также он уверен, что нужно уничтожать производственные мощности России и пусковые установки, с которых запускаются российские дроны.
"Важно, чтобы партнеры по НАТО быстро оснастили Украину, чтобы она также могла принимать меры против этих целей на российской земле", - добавил Рёвекамп.
Глава оборонного комитета Бундестага заявил, что внутри НАТО необходима координация, чтобы определить, когда Альянсу стоит оказывать помощь в сбитии беспилотников в воздушном пространстве других стран. В частности, он предложил сбивать дроны над территорией Украины, но только с ее согласия.
НАТО готовит военный ответ на атаку дронов в Польше
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник писало, что НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Целью является укрепление сдерживания на восточном фланге Альянса.
По словам источника, чтобы обсудить личные вопросы, будет также принят политический ответ на вторжение беспилотников в Польшу.