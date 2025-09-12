Председатель оборонного комитета Бундестага считает, что необходимо уничтожать производственные мощности России.

Председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп заявил, что НАТО должно действовать решительнее против российский атак. Он считает, что Альянсу стоит начать сбивать беспилотники над Украиной, а также дать возможность Киеву наносить удары по целям вглубь территории России. Об этом он заявил в комментарии Spiegel.

По словам Рёвекампа, НАТО доказало способность отражать атаки по своей территории. Тем не менее необходимо улучшить возможности противовоздушной обороны.

"Перед нами все еще стоят очень серьезные вызовы в сфере противовоздушной обороны, особенно в противодействии массовой атаке беспилотников", - сказал председатель оборонного комитета Бундестага.

Рёвекамп подчеркнул, что вклад Германии в этой сфере должен быть увеличен. Также он уверен, что нужно уничтожать производственные мощности России и пусковые установки, с которых запускаются российские дроны.

"Важно, чтобы партнеры по НАТО быстро оснастили Украину, чтобы она также могла принимать меры против этих целей на российской земле", - добавил Рёвекамп.

Глава оборонного комитета Бундестага заявил, что внутри НАТО необходима координация, чтобы определить, когда Альянсу стоит оказывать помощь в сбитии беспилотников в воздушном пространстве других стран. В частности, он предложил сбивать дроны над территорией Украины, но только с ее согласия.

НАТО готовит военный ответ на атаку дронов в Польше

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник писало, что НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Целью является укрепление сдерживания на восточном фланге Альянса.

По словам источника, чтобы обсудить личные вопросы, будет также принят политический ответ на вторжение беспилотников в Польшу.

