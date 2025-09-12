Леонов подчеркивает, что НАТО уже признало, что российские дроны намеренно атаковали Польшу.

Следующим шагом России может быть удар дроном по админзданию или военному объекту одной из стран НАТО. Об этом сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире "24 Канала", комментируя прилет десятков российских дронов в Польшу.

Как отмечает эксперт, то, что произошло недавно в Польше, не является случайностью.

"Это как минимум вооруженная провокация, потому что уже на сегодня найдено 17 обломков дронов. Такой масштабный "залет" невозможен в случае ошибки. Более того, украинские военные еще с июля фиксировали в сбитых над территорией Украины дронах сим-карты от польских операторов. И это означает, что россияне еще тогда готовилась к этой истории и фактически ждали только приказа, технически было все готово", - пояснил Леонов.

По его словам, НАТО уже признало, что это не была ошибка, поскольку активизирована 4 Статья Альянса.

"Это свидетельствует о том, что НАТО переходит в предвоенное состояние, фактически официально признается, что есть угроза территориальной целостности или суверинитета одной из стран-членов Альянса", - отметил Леонов.

С этой точки зрения, отметил он, президент США Дональд Трамп также должен был бы говорить уже не об ошибках, а что это как минимум шаг к следующему обострению, шаг к эскалации. Более того, что в Белоруссии сегодня стартуют российско-белорусские учения, а параллельно российские пропагандисты просто "сыплют угрозами" страны Балтии, по Финляндии заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев "выходит из берегов" в угрозах и т.д.

"И мы знаем, что такие учения у России часто переходят в агрессию. Это было в Грузии в 2008 году, это было широкомасштабной агрессией против Украины в 2022 году", - подчеркнул Леонов.

Эксперт подчеркнул, что Путин всегда идет дальше, если не получит четкого ответа на то, что он делает.

"И следующим шагом России может быть удар дроном тоже якобы случайно, например, по административному зданию", - предупредил Леонов.

При этом он напомнил, что 5 Статья Североатлантического договора была применена лишь один раз и это было после удара по Пентагону 11 сентября 2001 года.

"Это не дало никаких возможностей для Альянса уклониться именно от 5 статьи. И если произойдет что-то такое или в странах Балтии, или в Польше, или Финляндии, когда прилетит уже или по адмизданию, или по военному объекту, придется активировать 5 Статью", - сказал Леонов.

Российские дроны атаковали Польшу - важные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября, когда была одна из мощных массированных атак по украинским городам, примерно 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польша подняла свои самолеты, а также был привлечен воздушный флот НАТО. Определенное количество БПЛА было сбито.

Президент США Дональд Трамп, комментируя массовый залет БПЛА россиян в воздушное пространство Польши, сказал, что это "возможно, была ошибка". Однако НАТО применило Статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских беспилотников на Польшу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости введения более жестких санкций против России, чтобы лишить ее ресурсов, необходимых для продолжения агрессии. Он раскритиковал недавние решения Трампа в отношении России не вводить против страны-агрессора санкции, а просто продолжить вести с ней переговоры об окончании войны. Он отмечает, что вторжение российских дронов на территорию Польши не могло быть "ошибкой".

