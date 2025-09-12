Первая группа дронов залетела в Польшу со стороны Украины, а вторая - через Беларусь.

В ночь на среду, 10 сентября, российские оккупанты во время массированной атаки по Украине целенаправленно направили свои беспилотники в Польшу, сообщили источники в Генеральном штабе Украины Суспільному.

Издание ссылаясь на слова собеседника поделилось, что российские дроны двигались двумя группами. Они не маневрировали, а двигались прямо к границе с Польшей.

Издание уточняет, что первая группа российских беспилотников попала в Польшу через территорию Украины, а вторая - залетела через Беларусь.

Видео дня

"Мы имеем информацию о том, как это все происходит. У нас есть программный продукт, который позволяет видеть, как летел, кто летел и куда летел", - отметил собеседник издания.

Также он опроверг предположение, что российские беспилотники могли из-за влияния украинских средств радиоэлектронной борьбы залететь в Польшу.

"Их системы наведения были построены с использованием систем, устойчивых к воздействию РЭБ. Ведь БПЛА двигались прямо. Поэтому я считаю, что это однозначно было направлено для того, чтобы эти "Шахеды" долетели до Польши", - добавил собеседник.

Также источник подтвердил изданию, что в российских дронах, которые залетели в Польшу, действительно были сим-карты.

Помощь Польше от других стран после дроновой атаки РФ

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии сообщили, что уже расширили свою воздушную полицию над Польшей, а Франция отправляет три современных истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО. Также Великобритания планирует ввести вскоре против России новые санкции, которые направлены против доходов России от нефти.

Также мы писали, что Украина готова поделиться с Польшей опытом по сбиванию беспилотников. Министерство обороны Польши сообщило, что ведутся переговоры по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотных и противодронных систем с Украиной. В ведомстве уточнили, что тренироваться сбивать беспилотники польские военные будут на территории своей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: