Ранее президент США заявлял, что налет дронов на Польшу якобы мог быть ошибкой России.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев ответил президенту США Дональду Трампу на его заявление о том, что вторжение российских дронов на территорию страны могло быть "ошибкой".

"Нет, это не была ошибка", - ответил Сикорский президенту США в социальной сети X.

Зато в Киеве Сикорскому доложили, что в ту ночь, когда Польшу атаковали 19 российских дронов, над Украиной их было более 400, а также несколько десятков ракет. Посол Петр Лукасевич отчитался, что посольство Польши в Украине устранило последствия российской атаки и работает в штатном режиме.

"В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400 плюс 40 ракет. Это не были ошибки", - сказал он.

Атака дронов РФ на Польшу

Как сообщал УНИАН, атака российских дронов на Польшу стала первым случаем прямого взаимодействия НАТО с российскими силами с начала полномасштабной войны в Украине. По данным Варшавы, в воздушное пространство страны вошло около 19 беспилотников, из которых лишь несколько были сбиты. Большинство из них оказались иранскими "Шахедами" без боеголовок, которые Россия использует как приманки для истощения систем ПВО.

Инцидент совпал с началом российско-белорусских учений "Запад" и вызвал беспокойство относительно готовности Альянса защищать свой восточный фланг. Европейские страны пообещали укрепить оборону Польши, а НАТО признало потребность в дополнительных инвестициях в противовоздушную оборону.

