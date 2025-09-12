Украина и Польша проведут учения в сфере беспилотных и противодронных систем.

Украина и Польша договорились о сотрудничестве по противодействию беспилотникам. В соцсети Х Министерство обороны Польши ответило на вопрос, где будет проходить тренировка.

В ведомстве отметили, что многих заинтересовал вопрос, где польские военные будут учиться сбивать беспилотники - в пределах своей страны или их отправят в Украину.

"В связи с вопросами о месте проведения запланированных учений по беспилотникам и сотрудничества между экспертами из Польши и Украины, сообщаем, что сейчас между специалистами обеих стран ведутся переговоры по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотных и противодронных систем. Ожидается, что все эти мероприятия будут проходить на территории Польши", - говорится в заявлении польского оборонного ведомства.

То есть, информация, появившаяся ранее в некоторых СМИ, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы учиться сбивать российские дроны, не является действительной.

Накануне, 11 сентября, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Вислав Кукула и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провели переговоры.

Как написали Вооруженные силы Польши в соцсети Х, одной из тем во время разговора был вопрос относительно "правил обмена информацией о воздушных угрозах". Также ведомство тогда и сообщило, что еще обсуждались возможности сотрудничества между странами в области внедрения технологий и оперативного использования беспилотных разведывательно-ударных систем в рамках дронизации поля боя.

Атака России дронами по Польше: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает неприемлемым вторжение российских дронов в Польшу. Однако, он добавил, что это было якобы ожидаемо, потому что Польша "погрязла в войне по уши". По его словам, Венгрии это не угрожает.

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал недавние решения президента США Дональда Трампа в отношении России. По мнению Сикорского, глава Белого дома должен был ввести жесткие санкции против России, но вместо этого устроил для Путина саммит на Аляске. Глава МИД Польши отметил, что с тех пор нападения России только усилились.

