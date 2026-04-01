Классическая маскировка не спасает: в США вводят новые методы выживания для снайперов, – Forbes

Инструкторы нашли способ, как стать "призраком" для вражеской техники.

Армия США радикально обновила программу подготовки снайперов в Форт-Беннинге, чтобы научить их выживать в условиях современной войны. Теперь бойцов тренируют маскироваться не только от человеческого глаза, но и от высокотехнологичных беспилотников, сообщает Forbes.

Старший сержант Бретт Боллингер, который тренирует военных, отметил, что угроза со стороны технологически равных противников заставила пересмотреть подходы.

По его словам, дроны с тепловизионными камерами и электромагнитными датчиками делают классическую маскировку почти бесполезной. Они "видят" тепло человеческого тела даже сквозь густую зелень.

"Мы оцениваем продукты с целью уничтожения тепловых датчиков, будь то воздушных или наземных систем", – заявил он.

Поэтому снайперов учат не только стрелять, но и разбираться в работе БПЛА. Бойцы тренируются обманывать электромагнитные датчики и камеры, которые могут "засечь" их с огромного расстояния. Чтобы проверить новые методы, военные даже пригласили частных разработчиков дронов для совместных учений.

"Нам удалось замаскировать транспортное средство, создать статическое укрытие, а затем наблюдать с помощью тепловых датчиков, которые компания установила, чтобы увидеть, как выглядит такая сцена и насколько эффективна их технология", – рассказал Боллингер о результатах тестов.

Отказ воевать

Ранее УНИАН писал, что в США растет внутреннее недовольство – часть военных открыто не поддерживает эту войну. Некоторые из них даже заявляют о нежелании участвовать в боевых действиях и рассматривают возможность уйти со службы.

"Наземная операция была бы "абсолютной катастрофой… у нас нет плана на этот случай. Мы даже не можем полностью защитить ни одну наземную базу на театре военных действий", – заявил один из военных чиновников.

Майк Приснер, исполнительный директор Центра по вопросам совести и войны, рассказал, что если раньше его организация получала 50–80 обращений военных в год об отказе от службы, то в марте их количество выросло на 1000%. Теперь, по его словам, как минимум один военный обращается ежедневно.

