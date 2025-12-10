Чрезмерная эксплуатация самолетов даже после списания приводит к авариям этих воздушных судов.

Российская военная транспортная авиация значительно истощается в сверхурочных сроках эксплуатации. Об этом сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире Радио NV.

"Из тех данных, о которых я слышал, и которые мне приходилось видеть, считается, что российская военная транспортная авиация довольно истощена, стагнирует сильно. Самолеты максимально длительное время эксплуатируются", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что самолет Ан-22, который 9 декабря упал в Ивановской области РФ, по классификации НАТО называется "петух".

Видео дня

"Очень интересно - "петух" упал. Считается, что этот самолет был списан еще год назад, но почему-то еще летал. Даже после определенного частичного ремонта самолет находился в воздухе, а потом в результате силы земного притяжения упал и разбился", - добавил Ступак.

Также он обратил внимание на падение 9 декабря самолета Ил-76 российского производства в Судане, ведь фиксируются случаи постоянной эксплуатации самолетов без надлежащего технического ухода.

"Много случаев, когда самолеты падают даже без внешнего вмешательства, потому что их техническое состояние максимально оставляет желать лучшего. Были ли здесь причастны украинские или какие-то внешние силы - не сообщается. У нас таких данных нет. Даже сплетен и намеков нет. Поэтому, считаем, что это силы природы или вселенная решила сбалансировать количество российских пилотов и количество российской авиации в мировом воздушном пространстве", - сказал Ступак.

Авиакатастрофы на территории России - последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 декабря военно-транспортный самолет Ан-22, который принадлежал российскому министерству обороны, разбился в Ивановской области. На борту находилось 7 членов экипажа. Этот самолет совершал плановый полет после ремонта.

Также в ноябре в России разбился военный вертолет Ка-52 с экипажем. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ "минуснулось" 65 таких "птичек". По информации российских пропагандистов, падение вертолета якобы не связано с боевыми действиями. На борту погибли двое членов экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости: