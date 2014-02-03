В Москве неизвестный взял в заложники школьников. Убит полицейский

По информации Life News, преступник - предположительно, отец одного из учеников.

По предварительной информации, молодой человек под угрозой пистолета заставил охранника провести его внутрь школы.

Преступник зашел в кабинет биологии, где в тот момент проходил урок у 10-го класса.

Охранник успел вызвать с помощью тревожной кнопки полицию. Однако когда на место приехал наряд полиции, мужчина обстрелял силовиков из окна.

Один из полицейских получил ранение. После этого к зданию подтянулось подкрепление, но преступник вновь открыл огонь, ранив еще одного сотрудника МВД.

На момент захвата в кабинете биологии находилось больше двадцати детей в возрасте 15 лет. Всех остальных учеников и педагогов из здания экстренно эвакуировали.

На данный момент никаких требований стрелок не выдвигал.