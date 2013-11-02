Германия и Бразилия предложили Генассамблее ООН проект резолюции против шпионажа

Германия и Бразилия призвали Генеральную ассамблею ООН принять резолюцию о защите права на частную жизнь в эпоху цифровых технологий.

Как сообщает BBC Украина, проект резолюции призывает положить конец излишней слежке, отмечая, что незаконный сбор данных является серьезным вмешательством в частную жизнь.

Власти Бразилии и Германии были возмущены публикациями о масштабах американской программы слежки, которые были построены на документах, переданных СМИ бывшим работником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом.

Согласно этим данным, американская разведка имела доступ, среди прочего, к электронной почте и телефонным разговорам Президента Бразилии Дилмы Руссеф и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Проект резолюции, в которой не упомянуты конкретные страны, обсудят в так называемом третьем комитете Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами.

В документе содержится призыв ко всем странам защищать право на частную жизнь, гарантированную международным законодательством.

Хотя резолюции Генассамблеи ООН не налагают прямых обязательств, они могут иметь значительное моральное и политическое влияние, если получат достаточную поддержку.