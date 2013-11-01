Сноуден хочет выступить перед Конгрессом США

Об этом рассказал депутат бундестага от партии «Зеленые» Кристиан Штрёбеле на пресс-конференции после возвращения из Москвы, где он встретился с Эдвардом Сноуденом, по информации журнала Focus сообщает Lenta.ru.

По словам депутата, Сноуден передал письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором объяснил свою позицию, однако подчеркнул, что, в первую очередь, хотел бы объяснить свои действия американским конгрессменам.

Бывшего сотрудника ЦРУ на данный момент обвиняют в США в разглашении государственной тайны, хотя в действительности, как утверждает немецкий депутат, Сноуден вовсе не является врагом Вашингтона и не хочет навредить своему народу, а пытается рассказать о ложном пути развития определенных государственных институтов.

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Партия «Зеленые» обнародовала письмо Сноудена на своем сайте (файл в формате pdf). Оно было отправлено 1 ноября в администрацию канцлера Германии, председателю бундестага, а также в прокуратуру.

В послании Сноудена говорится о нарушении закона американскими госслужбами и его желании разоблачить действия своего правительства. Между тем в самом письме не указан его адресат. На вопрос журналистов, передал ли Сноуден такое же письмо главам других государств, Штрёбеле отвечать отказался.

Партия «Зеленые» настаивает на привлечении Сноудена в качестве свидетеля в деле о слежке Агентства национальной безопасности США за немецкими гражданами и канцлером Ангелой Меркель.

Адвокат Анатолий Кучерена, осуществляющий в России контакты с американцем, ранее заявил, что тот может дать показания, но только на территории России, поскольку не имеет права выезжать из страны, где ему предоставили временное убежище, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».

В то же время Штрёбеле утверждает, что по возможности Сноуден хотел бы избежать дачи показаний в России. По его словам, американец готов приехать в ФРГ при условии, что ему будет гарантировано безопасное пребывание в Германии или другой соседней стране.

Власти Германии пока не подтвердили получение письма. Ранее, комментируя вероятность допроса Сноудена в качестве свидетеля, министр внутренних дел ФРГ Ханс-Петер Фридрих заявил, что если Сноуден хочет что-то рассказать, то немецкие власти готовы его выслушать.

Ожидается, что Штрёбеле расскажет о своей поездке в Москву на следующей неделе на заседании парламентской контрольной комиссии, которая будет обсуждать вопрос о возможности привлечения бывшего сотрудника ЦРУ в качестве свидетеля.

Глава комиссии Томас Опперманн заявил, что с удовольствием пригласил бы Сноудена дать показания в том случае, если это не повредит самому Сноудену и если это не разрушит немецко-американские отношения.

Эдвард Сноуден находится на данный момент в России, где он получил временное убежище на один год при условии, что он не будет совершать действий, которые наносят вред США. Сноуден ранее передал журналистам секретные сведения о работе американских спецслужб, из которых следовало, что они прослушивают и отслеживают телекоммуникации миллионов людей по всему миру, причем в их числе оказались лидеры 35 стран.

Это вызвало недовольство как среди простых граждан, которые потребовали от властей защитить их личные данные, так и среди руководства многих стран, которые оказались жертвами прослушки.