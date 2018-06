Bank of America могут оштрафовать на $6 миллиардов за мошенничество

Американское федеральное агентство по финансированию жилья добивается выплаты в размере не менее $6 млрд от одного из крупнейших банков страны - Bank of America. По данным агентства Bloomberg, сумма должна пойти на урегулирование претензий по поводу нарушений, допущенных банком при продаже ценных бумаг, передает Russia Today со ссылкой на «Российскую газету».

По мнению властей США, во время мирового финансового кризиса Bank of America был причастен к мошенничеству с ипотечными кредитами. В частности, он, как и ряд других крупных банков, занижал оценки рисков по ценным бумагам, которые удалось в итоге продать американским ипотечным компаниям. Две из них - Fannie Mae и Freddie Mac - сегодня тесно связаны с правительством США. В результате покупатели понесли значительные убытки. Сообщается, что Bank of America осуществлял данные операции в том числе через приобретённую им в 2008 году кредитную компанию Countrywide Financial, руководство которой было в курсе имевших место нарушений. Её представители намеренно не сообщали о низком качестве продаваемых активов.

В то же время, Fannie Mae и Freddie Mac должны были способствовать развитию ипотечного рынка в США. Именно с этой целью они занимались скупкой кредитов у банков и формированием ценных бумаг с последующей продажей инвесторам. В случае, когда по таким займам наступал дефолт, компании выступали в роли финансовых гарантов. Однако проверкой качества покупаемых кредитов они не занимались - эта функция была возложена на сами банки.

В 2008 году во время кризиса, столкнувшись на рынке недвижимости с огромными убытками, Fannie Mae и Freddie Mac были переведены под государственный контроль.

Сейчас федеральное агентство по финансированию жилья пытается взыскать с Bank of America средства, чтобы компенсировать убытки, понесённые этими двумя организациями, а также суммы, потраченные американскими налогоплательщиками на их поддержку в годы кризиса.

Схожий скандал разгорелся вокруг ещё одного американского банка JP Morgan Chase. По договорённости с министерством юстиции он выплатит властям США около $13 млрд. В обмен на это власти прекратят многочисленные расследования, как на федеральном, так и на местном уровне, касающиеся деятельности банка.

Расследования имеют отношение к продаже JP Morgan Chase ипотечных ценных бумаг незадолго до начала мирового финансового кризиса.

Договорённость не освобождает банк от необходимости быть ответчиком по другим обвинениям. JP Morgan Chase уже не раз привлекался к финансовой ответственности за свою деятельность.