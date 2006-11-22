Мельниченко привез доказательства против Кучмы и Литвина

Бывший майор госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО намерен предоставлять записи Временной следственной комиссии Верховной Рады по контролю над расследованием дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил в эфире телеканала НТН 21 ноября, сообщает Украинская правда.

"Я привез, в том числе некоторые записи, в том числе новые материалы... Я привез в Украину материалы и официально хочу их передать временной следственной комиссии", - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, Генпрокуратура предоставляет неправдивые сведения Президенту и общественности о том, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не предоставил свои записи и не идет на контакт со следователем для эффективного расследования убийства Г.Гонгадзе.

В связи с этим Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выразил недоверие Генпрокуратуре и намерен в дальнейшем предоставлять новые материалы комиссии Рады.

"Я хочу официально передать временной следственной комиссии все то же плюс новые материалы", - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он подчеркнул, что у него есть много материалов, подтверждающих, что “бывший Президент Леонид КУЧМА является руководителем преступной группировки, а экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН был инициатором многих преступлений, совершенных этой группировкой".

"Я готов предоставить больше материалов для доказательства этого... Это большой материал, который требует в политической свободы", - подчеркнул Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Также он выразил надежду, что власть страны в лице Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьера Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя ВР Александра МОРОЗА будет способствовать ускорению расследования этого дела.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был приглашен на заседание ВСК по делу Г.ГОНГАДЗЕ, во время которого он, в частности, заявил, что имеет в своем распоряжении дополнительные записи по делу Г.ГОНГАДЗЕ, которые до сих пор не обнародовались. Он также отметил, что готов их предоставить, но только тогда, когда он будет доверять новой комиссии.

20 ноября Н.МЕЛЬНИЧЕНКО прибыл в Украину для дачи показаний ВСК.