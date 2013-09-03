Россия отвергает американские доказательства химической атаки в Сирии

Об этом сообщает московский корреспондент The New York Times Дэвид Хершенхорн, передает Inopressa.

"Нам показывали некие выкладки, которые не содержали ничего конкретного: ни географических координат, ни имен, никаких содержательных доказательств, что пробы были взяты профессионалами", - заявил Сергей Лавров.

Замечания Лаврова свидетельствуют о том, что Россия продолжит блокировать одобрение Совбезом ООН военного вмешательства, даже если Конгресс США поддержит президента Обаму в этом решении, полагает автор статьи.

С приходом Керри на пост госсекретаря Лавров, как представлялось, наладил с ним тесные деловые контакты, резко отличающиеся от зачастую враждебных взаимоотношений с Хиллари Клинтон. "Однако отношения Керри и Лаврова стремительно испортились в последние недели, в особенности после того, как Обама отменил запланированную встречу в Москве с президентом Владимиром Путиным", - говорится в статье.

Позже Лавров отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы США выполняли международные соглашения и не атаковали Сирию без согласия Совета Безопасности ООН, заключает Хершенхорн.