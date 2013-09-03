Россия отвергает американские доказательства химической атаки в Сирии
Российский министр иностранных дел назвал неубедительными доказательства применения сирийским правительством химического оружия, представленные госсекретарем США Джоном Керри.
Об этом сообщает московский корреспондент The New York Times Дэвид Хершенхорн, передает Inopressa.
"Нам показывали некие выкладки, которые не содержали ничего конкретного: ни географических координат, ни имен, никаких содержательных доказательств, что пробы были взяты профессионалами", - заявил Сергей Лавров.
Замечания Лаврова свидетельствуют о том, что Россия продолжит блокировать одобрение Совбезом ООН военного вмешательства, даже если Конгресс США поддержит президента Обаму в этом решении, полагает автор статьи.
С приходом Керри на пост госсекретаря Лавров, как представлялось, наладил с ним тесные деловые контакты, резко отличающиеся от зачастую враждебных взаимоотношений с Хиллари Клинтон. "Однако отношения Керри и Лаврова стремительно испортились в последние недели, в особенности после того, как Обама отменил запланированную встречу в Москве с президентом Владимиром Путиным", - говорится в статье.
Позже Лавров отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы США выполняли международные соглашения и не атаковали Сирию без согласия Совета Безопасности ООН, заключает Хершенхорн.